Un brot de coronavirus afecta nou pacients de l’hospital sociosanitari de Lloret de Mar, segons va informar ahir la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Divendres passat, es va procedir a cribrar una de les plantes del centre després que dos pacients presentessin simptomatologia compatible amb la covid-19 i donessin positiu en la prova diagnòstica. En total són nou els positius diagnosticats fins ara, un dels quals ha estat traslladat en un altre centre sanitari. En els pròxims dies es continuaran fent més proves de seguiment i també s’ha procedit a cribrar els professionals que han estat treballant en aquesta planta i a l’espera dels resultats. Cal dir que per ara a l’Asil Nicolau Font continua el règim establert de visites als pacients, ja que en aquest cas, de moment, no hi ha afectació.

El nombre total de pacients positius per coronavirus ingressats als centres de la Corporació és de 85 persones, 15 més que el dijous 16 de desembre. Actualment hi ha 30 a l’Hospital de Blanes i 8 a l’Hospital Sociosanitari de Lloret de Mar. El 2020, marcat per la covid-19 D’altra banda, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva va publicar ahir la memòria anual del 2020, especialment marcat per la pandèmia, tal com exposen. En total, els centres de la Corporació van ingressar 981 pacients per coronavirus i es van registrar 150 defuncions. A més, es van fer gairebé 35.000 proves per detectar la covid-19. Una de les principals conseqüències de la pandèmia, i que s’ha repetit diverses vegades aquest any, és la desprogramació d’activitat. Així, les intervencions quirúrgiques van baixar un 19% respecte al 2019. Respecte a l’atenció primària, l’Àrea Bàsica de Salut de Tossa i Lloret va comptabilitzar un 37% menys de visites presencials però, en canvi, les no presencials van créixer gairebé un 300%.