L’Ajuntament de Lloret de Mar va aprovar ahir, en sessió extraordinària de Ple, els pressupostos municipals pel 2022 que ascendeixen a 81.635.983 euros. Ho va fer amb 14 vots favorables, de l’equip de Govern (Junts per Lloret, ERC i no adscrits) amb Força Lloret i els vots en contra de la resta de formacions municipals (PSC, C’s i Comuns). La nova xifra suposa un increment del 10% respecte al 2021.

La principal partida econòmica, de 34.139.518 euros, representa un 41,82% del pressupost total i es destinarà a l’apartat de benestar comunitari, que inclou les prestacions obligades que tenen les entitats locals en serveis com són el contractes de neteja o d’aigua entre d’altres. La segueix la partida de Serveis Generals amb 12.118.000 euros, un 14,84% del total; Seguretat i Mobilitat Ciutadana amb 10.392.543 euros, un 12,73%; Serveis Socials i promoció social amb 4.630.420 euros, un 5,67%; Urbanisme amb 4.052.273 euros, un 4,96%; Educació amb 3.898.842 euros, un 4,78%; Cultura amb 3.402.030 euros, un 4,17%; Medi Ambient amb 3.236.388 euros, un 3,96%; Turisme, Ocupació, Promoció i Comerç amb 2.966.729 euros, un 3,63%, i Esports amb 2.799.240 euros, un 3,43%.

El pressupost contempla a més increments de l’11% destinats a habitatge, del 10% a parcs i jardins i del 10,81% al contracte de neteja en equipaments municipals.

Inversions

Pel que fa a les inversions, destaca la prevista en millores a la via pública amb 1.218.000 euros, respecte dels 900.000 euros que s’hi han destinat aquest 2021. A més, s’ha pressupostat una inversió de 40.000 euros per remodelar el passeig de Fenals, 342.000 euros per millores en l’enllumenat públic i 190.000 euros pels parcs i jardins municipals. L’Ajuntament de Lloret destinarà també amb 160.000 euros a millorar al poliesportiu, 100.000 euros a la parada de taxi de l’avinguda Just Marlés, 252.000 euros per fer inversions als centres educatius, 100.000 euros al passeig de sa Caleta i, per últim, 300.000 euros al Pla operatiu.

L’alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat, va explicar que són uns pressupostos «molt assistencialistes com demana el context pandèmic» i que per aquest moriu «inclouen accions perquè l’Ajuntament sigui el motor de recuperació econòmic i social que necessita el municipi». En aquest sentit, no s’augmenten els percentatges vinculats a les ordenances, però sí que es recuperaran les taxes d’aquelles exempcions fiscals que es varen dictar en motiu de la pandèmia.