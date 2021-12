Un grup de veïns del barri vell de Lloret de Mar denuncien l’obertura d’una discoteca que, consideren, «no tenia llicència» per fer-ho i que no el deixa dormir. Quan Maria Moreno, veïna del municipi, es va traslladar a un pis sobre l’actual Sassy Social Club, el local estava tancat. «Deien que no s’obriria cap més discoteca al centre històric», denuncia Moreno, però el 2019 van inaugurar el club.

«No és cert que el local no tingués permís. Ha tingut diversos noms, però té llicència des de fa més de 50 anys», defensa el regidor de Seguretat, Serveis Jurídics i Coordinació del Govern, Jordi Sais. A més, Sais aclareix que aquesta no es perd ni per canviar de titular del local, com ha estat el cas de la discoteca en qüestió, ni per cessar l’activitat, sempre que no sigui en un període superior als dos anys.

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), prohibeix l’obertura de més locals nocturns al municipi des de la seva modificació el 2007. Abans, estava permès.

Els veïns alerten també que l’activitat d’aquest club (ubicat al carrer de Sant Lluc) i d’altres de la zona no els deixa dormir. En el cas concret del Sassy ho atribuïen, en un inici, al fet que la sala «no estava insonoritzada» (un problema que s’hauria resolt). En aquesta línia, una altra veïna, Maria Neus, reclama que «es controlin els permisos abans de deixar obrir les discoteques» a Lloret.

De fet, l’ajuntament va obrir un expedient a aquest pub nocturn el 2020 per, segons fonts municipals, aquest motiu. El local va aprofitar el confinament durant l’esclat de la pandèmia per executar les actuacions i un cop acreditades, va poder reobrir. «L’Ajuntament no pot no permetre l’activitat si es compleix la normativa», diu Sais.

Però la problemàtica generalitzada a la zona, diuen, és l’incivisme dels clients que surten a fumar o a prendre l’aire. Crits, baralles i miccions són algunes actituds amb què, segons asseguren els veïns, han de conviure sobretot durant els caps de setmana. Per mirar de posar-hi remei, i després d’una reunió amb una desena de veïns fa un mes, l’ajuntament ha incorporat una patrulla d’agents de la Policia Local que fan presència nocturna a la zona. Així ho corrobora una veïna, que prefereix mantenir-se en l’anonimat: «Han augmentat el patrullatge de nit». Neus reconeix que «vaig venir aquí que les discoteques ja hi eren», tanmateix reclama «dret al descans, per convivència».

Ara, aquesta problemàtica està a punt de posar-se en pausa a causa de les restriccions imposades per frenar els contagis derivats de la sisena onada de la pandèmia de covid-19, que obligaran els locals nocturns a tancar. Tot i això, els veïns posen el crit al cel perquè s’actuï abans no es reobri l’oci nocturn i es conciliï aquesta activitat amb el descans del barri.