Un conductor ha resultat ferit aquesta matinada en un accident de trànsit a Riells i Viabrea.

El sinistre viari ha tingut lloc cap a dos quarts de tres de la matinada, al quilòmetre 1,5 de la GI-552 a Riells i Viabrea.

Per causes que els Mossos investiguen, el vehicle ha patit una sortida de via i ha acabat bolcat de forma lateral.

El seu ocupant ha quedat atrapat per una cama al vehicle i els Bombers, que hi han treballat amb tres dotacions, han hagut de fer tasques d'excarceració per alliberar-lo.

El SEM per la seva banda, ha enviat dues ambulàncies al lloc dels fets i ha atès el conductor. Que finalment, ha resultat ferit de poca gravetat i l'han traslladat en ambulància fins a l'hospital de Granollers, segons el Servei Català de Trànsit.