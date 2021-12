La consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha condemnat l’atac «feixista» que va patir la nova seu de l’oficina d’Igualtat de Lloret de Mar. La setmana passada, algú va pintar un insult i una esvàstica a la porta i va tatxar la placa que identifica l’oficina. «Aquestes agressions s’han d’erradicar del tot i no poden tenir cap mena d’espai; no ens aturaran, tot al contrari», va subratllar la consellera, que ahir va inaugurar l’equipament.

Verge va afirmar que atacs com el de Lloret «emfatitzen encara més l’aposta ferma i decidida» del Govern per les polítiques feministes i LGTBIQ+. També va subratllar la importància d’espais com el de Lloret, perquè són els que impulsen «la transformació feminista» al territori.