Després que fa uns dies es va inaugurar oficialment el mural amb motius mariners que decora des d’ara la façana del Mercat d’Abastaments de Mas Enlaire, l’Àrea de Promoció de la Ciutat ha donat per finalitzada la primera part del projecte ‘Blanes Arran de Mar’ amb una altra exitosa experiència. En aquest cas, el treball promocional s’ha centrat en un altre veïnat del municipi on comença la Costa Brava, el barri de La Plantera.

Durant les darreres setmanes s’han estat instal·lant vinils a les persianes de diferents locals comercials del veïnat que romanen inactius. Més concretament, han estat vuit espais situats a l’artèria principal del barri, l’Avinguda Catalunya. Es tracta de locals que estan en lloguer i/o en venda, i sumen un total de 21 vinils els que ara decoren l’accés principal.

Els vinils reprodueixen fotografies en blanc i negre que ha triat i cedit l’Arxiu Municipal, que ha col·laborat conjuntament amb l’Àrea de Promoció de la Ciutat, perquè la idea acabés desenvolupant-se. També s’ha comptat amb el suport de l’Associació de Veïns de La Plantera. Es tractava de triar un recull d’imatges del Blanes antic, però també –cercant els trets identitaris originaris del veïnat- d’instantànies que recorden els inicis de La Plantera.

La laboriosa i acurada tasca de preparar les diferents persianes i després, minuciosament, instal·lar els vinils amb les fotografies al seu damunt, ha esat cridant l’atenció de tothom qui passava pel seu voltant. Un cop finalitzada la tasca, l’opinió unànime ha estat elogiar la iniciativa.

Es tractava precisament d’això, d’aixecar l’interès i l’expectació al voltant dels locals que romanen buits, cridant l’atenció amb aquesta operació. En alguns casos, l’acció fins i tot ha provocat que els propietaris dels espais comercials inactiu hagin completat l’operació arranjant, condicionant i millorant la imatge del seu local, contribuint així a ser un revulsiu per a la imatge global del barri.

Projecte ‘Blanes Arran de Mar’

Impulsat pel Departament de Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament de Blanes de manera conjunta amb d’altres àrees i departaments municipals i agents del territori, ‘Blanes Arran de Mar’ és un projecte singular de desenvolupament econòmic local. S’ha desenvolupat durant els darrers mesos, des de l’abril i fins aquest desembre, treballant en diverses accions que fins ara estan sent un èxit de participació i implicació, començant per les diverses sessions d’Escape Room que es van fer a finals d’Estiu, i continuant pels Tallers de Manualitats Marineres i les Taules Rodones sobre els oficis de Dones Marineres, activitats realitzades aquests darrers mesos.

Accions es consideren un vehicle per a la captació de nous emprenedors, l’enfortiment del sentit de pertinença de la població, així com la dinamització de l’activitat econòmica i turística. ‘Blanes Arran de Mar’ està subvencionada per l’Ajuntament de Blanes i la Diputació de Girona en el marc del Projecte Singular de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica.