Des que el local que allotja el Casal Jove de Blanes va passar a tenir un nou nom escollit a través d’un concurs, la Nau4 Espai Jove tenia pendent canviar també la fesomia exterior per adoptar la nova identitat. El canvi d’aspecte del local es completarà aviat penjant un rètol de grans dimensions a la seva façana amb un cartell que reproduirà el nou logotip, escollit fa poc. Abans, però, l’equip de dinamització de la Nau4 Espai Jove, conjuntament amb el Departament de Joventut de l’Ajuntament, van creure convenient preparar adequadament el seu entorn.

Va ser així com va sorgir la idea de pintar amb grafitis la persiana de grans dimensions que hi ha a la façana del local. Després de l’èxit que ha tingut enguany el Taller de Graffiti de Mas Mas Moixa, s’ha reprès aquesta activitat comptant en aquesta ocasió amb el suport de Heal Hop, un projecte educatiu que utilitza el hip hop com a eina pedagògica.

Al Taller de Graffitis van participar-hi 11 joves, involucrats en tot el procés creatiu a través de tres sessions entre finals de novembre i principis d’aquest mes. A la primera sessió, es va demanar als i les joves que reflexionessin sobre situacions adverses que pateixen en el seu dia a dia. D’aquí van sorgir paraules i sentiments com masclisme, contaminació, prejudicis, falta de consciència, estrès i un llarg rosari de pensaments negatius que darrerament s’han incrementat amb més virulència a la societat. Es va debatre en grup sobre els diferents tòpics i es van compartir experiències.

En la segona sessió es van mirar de transformar aquestes adversitats en positiu, i a partir d’aquesta reflexió van enllaçar amb la idea que un espai jove és un lloc on troben tots aquells aspectes que poden contribuir al canvi social. Així va ser com els i les joves van explicar que per a ells i elles la Nau4 significa conceptes tant positius com família, oportunitat, amistat, unió, coneixement, creixement i felicitat.

El darrer pas va ser escriure i plasmar de manera artística aquests conceptes, paraules que apareixen grafiades a la persiana de la porta principal de la Nau4 Espai Jove. L’execució de l’obra final que culminava el Taller de Graffitis va constituir la seva darrera i intensa sessió, que va començar a les quatre de la tarda i va finalitzar a les nou de la nit.

Riudellots

Entre els mesos de novembre i desembre, els joves de Riudellots han pintat també dos murals a l’Espai Jove; un a la façana i l’altre a la part posterior. La decoració s’ha fet emmarcada en un taller d’aproximació a l’art urbà, el muralisme i el grafit dinamitzat per Adrià Sanz, del col·lectiu Muntaia Studio.

Durant el procés de creació, «es van visionar exemples de murals de diversos artistes», segons va explicar el regidor de joventut, Gerard Fabrellas. A més, es va fer una pluja d’idees i un debat sobre què es volia reflectir en el mural i es van fer proves gràfiques i de disseny. Ara, entre les dues façanes es pot llegir «Espai Jove», a través de dos murals integrats que conviden a donar la volta a tot l’edifici.