No passa cada dia que puguis gaudir de l’art d’un conciutadà que, malgrat ser veí del teu mateix municipi, no hi sol ser perquè precisament la seva expertesa en algun camp el fa estar més sovint lluny que a prop de casa seva. Per això, cada vegada que s’anuncia un esdeveniment protagonitzat per aquest o aquesta conciutadana és una ocasió que cal no deixar escapar.

Aquest és el cas del concert que va tenir lloc el passat dissabte al Teatre de Blanes, protagonitzat pel pianista i compositor blanenc d’abast internacional Carles Marigó. El músic i autor ja ha ofert nombroses mostres d’aquest seu savoir faire en anteriors ocasions on ha convidat als i les seves espectadores fidels i neòfites a volar molt lluny a través del llenguatge universal dels sentiments i les emocions que és en definitiva la música.

L’anterior ocasió en què ja va impactar en el públic blanenc va ser a principis d’aquest 2021. El passat mes de març va estrenar a Blanes un espectacle inèdit i insòlit des de molts punts de vista: 'Bombolla Segura’, on compartia un original escenari –una mena de bombolla transparent de grans dimensions a peu de carrer, rodejat pel públic- amb el ballarí Jaume Sangrà.

Mesos més tard, aquest desembre, la ciutat originària del compositor blanenc va tenir la satisfacció d’acollir un altre esdeveniment protagonitzat per la seva expertesa i sensibilitat. Ho ha estat a través d’un recital que –una vegada més- no va deixar indiferent ningú.

‘Bach To The Moon’: un viatge musical a l’entorn de Johann Sebastian Bach

Es tractava de l’espectacle ‘Bach To The Moon’, que es va fer al Teatre de Blanes el passat dissabte a la nit. Una joia musical totalment recomanable de manera especial per a ànimes sensibles. Un recital de piano que va fer viatjar als espectadors tant lluny o tant a prop com la seva imaginació els va deixar escapar, transportats per una música que l’intèrpret i compositor va recrear en viu i de ben a prop: directes a la lluna passant per Blanes.

Un periple musical inoblidable que va omplir el Teatre de Blanes de gom a gom, un esdeveniment que es va gaudir com una flamant ocasió única de gaudir d’una vetllada en clau pre nadalenca. Entre el públic assistent s’hi comptaven l’alcalde de Blanes, Àngel Canosa, i el regidor de Cultura, Albert Sanz. No cal dir que també hi era la família de l’artista, qui en la seva primera intervenció, després d’arrencar el concert amb una vibrant peça, va compartir la intensa emoció que significava per a ell ser de nou a un indret que tants cops havia visitat primer com a músic a la Banda i Cobla del Col·legi Santa Maria i després amb d’altres esdeveniments.

Carles Marigó va dissenyar un concert especialment per a la ocasió de la mà d’un dels compositors més importants de la història de la música de tots els temps: Johann Sebastian Bach. D’aquí el joc de paraules amb el cognom del compositor, que es pronuncia igual que ‘Back’, el mot anglès que significa ‘tornar’.

Ara bé, tot just començar el concert, en una de les intervencions que completaven les seves interpretacions, Carles Marigó també va revelar perquè es titulava ‘Bach To The Moon’. Aquella nit de desembre, o és aviat a les 5 de la matinada del diumenge, arribava la lluna plena de desembre. A banda de submergir-se se en les melodies d’un dels grans compositors, considerat una de les màximes expressions de la música universal, Carles Marigó també va estrenar peces pròpies.

Bach ‘flamenquejat’ amb el percussionista David Domínguez

La base del concert, però, va consistir en anar desgranant peces originals de Bach i d’altres reinterpretades per ell mateix. En aquesta darrera tasca el va ajudar el percussionista David Domínguez, que va contribuir a interpretar una de les peces de Bach a la manera flamenca, en una interessant fusió que va arrencar –una vegada més- el més entusiasta aplaudiment del públic assistent.

Aquest ha estat el penúltim ingredient de la programació professional d’aquest trimestre al Teatre de la Costa Brava Sud pel que fa a l’escenari del Teatre de Blanes. La programació del darrer semestre del 2021 es tancarà dos dies després d’entrat el nou any, el 2 de gener, amb l’espectacle infantil ‘El Monstre de Colors’ que s’oferirà a 2/4 de 6 de la tarda.