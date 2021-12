Jaume Dulsat (Lloret de Mar, 1980) és alcalde del seu municipi natal des de 2015 i és vicepresident del Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Acaba d’aprovar el pressupost municipal per al 2022, que defineix com a «ambiciós» i configurat «tenint en compte escenaris canviants i marcats pel context pandèmic». Assegura que els comptes municipals tenen com a objectiu que « ningú quedi enrere» i que l’ajuntament vol ser «el motor de recuperació econòmic i social que necessita el municipi».

Superada la meitat d’un mandat marcat per la covid, quin balanç en feu?

La gestió de la pandèmia amb les eines que tenim com a ajuntament crec que ha estat bona; però no és menys cert que per un municipi que es dedica al turisme i als serveis, ha estat un tsunami.

Deies l’any passat que l’estiu del 2020 havia estat el pitjor de la història del municipi, quant a nombre de visitants. El del 2021 ha estat similar?

No. El del 2020 va ser molt dolent, aquest juliol va ser anar fent i l’agost ha estat bo. Tot i això, encara no estem a nivells del 2019.

Quin tipus de turisme esteu rebent?

Hem tingut flux de turisme de proximitat, d’estades curtes. L’objectiu és fidelitzar aquest client, però recuperar també el turista estranger com el britànic i el rus que són els que es queden més dies.

En quina línia treballeu per reactivar l’arribada de turistes a Lloret?

L’objectiu és que ens percebin com a destinació segura per poder recuperar una certa normalitat prepandèmica. Penso que l’any que ve començarem a rebre els viatges organitzats que hem perdut aquests darrers dos anys, en què la constant ha estat l’arribada de vehicles privats.

Com ha afectat la davallada de turistes al sector hoteler?

De moment, han anat aguantant i obrint segons la demanda. Aquest hivern, em fa patir el futur d’alguns hotels que tenen un situació financera delicada.

I el petit comerç?

El comerç local pateix des de fa molt temps, perquè ens estem acostumant a comprar en línia. A les destinacions turístiques, sembla que aguanta una mica més perquè comprar forma part de l’experiència. A Lloret, fa dos Nadals que l’ajuntament impulsa les targetes comerç en què finança una part de les compres, perquè la gent faci la despesa aquí.

Com altres municipis, Lloret s’està obrint a la participació activa de la ciutadania. Ara està a la recta final del concurs d’idees per a l’eix central de Lloret. Com valora vostè aquest procés?

Hi ha molt bones idees -encara anònimes- sobre la taula que inclús poden ser conjugables entre si. A finals d’hivern, tindrem el veredicte.

Creu que en un futur hi haurà més processos participatius en la gestió municipal de Lloret?

Sí. És evident que els processos participatius són importants; s’han de posar els ulls fora dels despatxos municipals.

«L’espai que ve de l’antiga Convergència ha d’anar junt a les municipals, sinó es pedran alcaldies»

Jaume Dulsat va ser el cap de llista PDeCat per la demarcació de Girona en les passades eleccions al Parlament de Catalunya. La formació sorgida de la trencadissa de l’antiga Convergència es va quedar sense representació. A nivell local, Dulsat ha registrat la marca Junts amb la intenció de sumar esforços i acostar-se a JxCat i de presentar una única llista a les municipals de 2023.

Hi haurà una llista de l’antic espai polític que representava CiU en les eleccions municipals de 2023?

Sempre he defensat que no t’he massa sentit concórrer per separat a unes eleccions. Vaja, sentit en pot tenir, però no seria una aposta guanyadora. En un panorama polític ja de per sí molt fragmentat, presentar dues llistes separades, acaba dividint el vot. Crec que el projecte municipal és un projecte comú i la meva feina és intentar agrupar aquest espai polític.

Suposo que ja n’estan parlant

Espero que en les properes setmanes es pugui avançar. Haurem de veure quina és la generositat de totes les parts i de les seves intencions perquè això pugui prosperar. I tot plegat caldrà veure com ho articulem.

Falta un any i mig per a les eleccions municipals. S’ha fixat alguna data límit per tenir una possible llista cojunta tancada?

Al llarg del 2022 ha de quedar tot endreçat. D’aquí a un any hi hauria d’haver candidat i decidir qui farà què en el marc d’aquesta candidatura, que esperem que tiri endavant.

Treballes perquè aquesta unitat de l’espai que ve l’antiga CDC a nivell municipal es pugui donar també en l’àmbit català?

No, perquè volgudament no formo part de l’executiva de cap partit. El que sí que faig, amb la meva poca o molta capacitat d’influència, és dir que hauríem de tendir cap a la unificació d’un espai polític. Sigui en la forma que sigui. Hi ha moltes fórmules possibles. Si això no passa, en les properes eleccions municipals es perdran alcaldies