Nou moviment en el sector hoteler gironí, que segueix en el punt de mira dels inversors estrangers. El fons internacional Sixth Street ha comprat l’Hotel Santa Rosa de Lloret de Mar en el marc d’una operació en la qual s’ha fet amb una cartera de cinc establiments en tota Espanya, segons va informar la consultora Colliers, que ha assessorat l’operació.

L’hotel Santa Rosa va ser fundat l’any 1962 per la família Macià, que l’ha regentat fins l’actualitat. És un establiment de quatre estrelles que compta amb 129 habitacions. Situat a uns 150 mentres de la platja i molt a prop de la zona peatonal comercial de la població, l’any 2018 els seus propietaris el van reformar.

Al costat de l’establiments de Lloret, Sixth Street també ha adquirit l’hotel Palm Beach i els Apartaments Don Jorge de Benidorm, dos hotels de la cadena Oh!tels a Salou i Roquetas de Mar. El fons té previst desemborsar 85 milions d’euros per tot el paquet, la qual cosa inclou també la quantitat que destinarà a reformar aquells establiments que sigui necessari, segons expliquen des de Colliers.

Els actius hotelers han estat adquirits lliures d’operador i en els pròxims mesos passaran a ser gestionats per Pierre & Vacances -ja gestiona diversos establiment a a la Costa Brava- que suma així mil habitacions a Espanya, on passarà gestionar més de 5.000 habitacions.

Aquesta transacció suposa l’entrada de Sixth Street en el mercat hoteler espanyol. Sixth Street és una societat d’inversió internacional amb més de 60.000 milions de dòlars sota gestió. Inverteix, de la mà dels principals operadors internacionals, en les destinacionslíders del turisme mundial.

«Aquesta operació és una excel·lent notícia per al segment vacacional. L’entrada d’un inversor de la talla de Sixth Street en una de les operacions més rellevants de l’any confirma les ganes dels inversors pel sector hoteler. A més, l’aliança de Sixth Street amb un gestor molt experimentat com Pierre & Vacances els permetrà aprofitar les oportunitats que ofereix el sector i expandir el seu portfolio inicial»- comenta Gonzalo Gutierrez, Director d’Hotels en Colliers i responsable de l’operació.

Aquesta no és l’única operació d’envergadura en el mercat turístic gironí en els últims mesos. De fet, els experts en inversió immobiliària turística ja preveien un any molt mogut després que la crisi de la Covid.

La passada primavera, Azora, a través del seu fons Azora European Hotel and Lodging, F.C.R., va comprar el complex Arenas Resort Giverola de Tossa de Mar. Es tracta d’una instal·lació turística que disposa de més de 35 hectàrees de superfície i compta amb 213 apartaments, un glàmping, cinc restaurants i bars, pistes esportives, piscines, un spa i un ampli aparcament.

A l’estiu, la Societat Anònima Cotitzada d’Inversió Immobiliària (socimi) Next Point Capital va tancar un acord per comprar l’hotel Meliá Girona per sis milions d’euros.

El món del càmping, tradicionalment en mans d’empreses familiars, també ha atret inversors. WeCamp, junt amb la gestora de fons Meridia Capital, ha adquirit en el darrer any l’històric càmping Cala Montgó, a l’Escala, i el càmping Santa Cristina.