La fiscalia demana 5 anys de presó, multes per valor de 14.400 euros i inhabilitació per a l'exalcalde de Vilobí d'Onyar (Selva) Joan Busquets acusat de falsedat documental continuada, delicte continuat de prevaricació i negociacions prohibides. Segons l'escrit de conclusions provisionals, mentre era alcalde de la població l'any 2009, va fraccionar i adjudicar obres per beneficiar dues empreses de les quals era administrador i conseller delegat: "Amb la seva actuació, l'investigat no només va decidir les empreses que segons els seus interessos li convenien per fer les obres, sinó que a més va impedir a altres empreses vàlides participar-hi". La defensa nega els fets i demana l'absolució. L'Audiència ha fixat el judici a finals de gener.

L'alcalde de Vilobí adjudica un contracte a una empresa de la qual és conseller L'escrit d'acusació de la fiscalia apunta que, com a alcalde de la població, el juny del 2007 va presentar una declaració oficial afirmant "no tenir cap incompatibilitat" per a l'exercici del càrrec i per poder licitar obres públiques durant el mandat. L'acusació remarca que, en aquesta documentació, sí que va reflectir que era administrador solidari i conseller delegat de dues empreses vinculades a la construcció. "En concret durant el 2009, l'investigat va realitzar activitat professional a les mencionades empreses", exposa la fiscalia que assenyala que va alternar la feina "en l'àmbit privat" amb l'exercici del càrrec públic. D'aquesta manera, recull l'escrit, "va decidir les empreses que li convenien segons els seus interessos" per executar obres a la població i va "impedir" que altres constructores "vàlides" poguessin optar a fer els treballs. En concret, la fiscalia remarca que en unes obres de connexió de la xarxa d'aigua potable de Salitja a Vilobí d'Onyar va resoldre, via decret d'alcaldia, licitar els treballs "arbitràriament a les empreses que a ell li semblaven" en comptes de convocar un concurs públic. D'aquesta manera va "convidar" tres constructores, incloses les dues on hi tenia algun càrrec. També a través d'un decret d'alcaldia, l'estiu del 2009 va fer l'adjudicació definitiva a l'empresa de la qual era administrador solidari. La fiscalia recull que ja a l'octubre, va rubricar un altre decret on resolia el contracte amb aquesta mercantil al·legant que l'empresa "no havia comparegut per formalitzar el contacte" i tampoc havia presentat el pla de seguretat i salut de l'obra prescriptiu. Així, finalment l'ajuntament va adjudicar l'obra a l'empresa amb la qual l'alcalde "no hi tenia relació". Obres fraccionades Unes altres obres fraudulentes, segons la fiscalia, seria les de la segona fase del pavelló de Sant Dalmai. L'acusació pública sosté que l'alcalde "va avantposar la seva voluntat" i va decidir fragmentar-les en tres parts per evitar convocar un concurs públic i poder "procedir a l'adjudicació". Les dues primeres parts es van adjudicar a empreses que no tenien res a veure amb l'alcalde investigat. Però per a la tercera, apunta l'acusació, va "convidar" la constructora de la qual era administrador solidari a "formar part" dels treballs. La fiscalia remarca que la mercantil a qui finalment van adjudicar la tercera fase dels treballs tenia "vinculació", a través d'una unió temporal d'empreses (UTE), amb una altra empresa de la qual era administrador un home que també era administrador solidari, juntament amb l'alcalde, d'una altra constructora. "En tot cas, les tres empreses adjudicatàries van subcontractar per a la realització d'aquestes obres, empreses titularitat de l'investigat", conclou la fiscalia. El ministeri fiscal acusa l'alcalde d'un delicte continuat de prevaricació pel que demana 10 anys d'inhabilitació per a càrrec públic; un delicte continuat de falsedat en document públic pel qual sol·licita 5 anys de presó, multa de 9.000 euros i 5 anys d'inhabilitació; i un delicte de negociacions prohibides pel que vol que l'exalcalde pagui una multa de 5.400 euros i l'inhabilitin durant 3 anys. Cap il·legalitat La defensa de l'exalcalde, encapçalada pel lletrat Manel Mir, nega les acusacions i demana l'absolució. L'advocat remarca que l'investigat "mai va ocultar" la seva participació en les dues empreses i nega "rotundament" que cometés cap il·legalitat mentre estava al capdavant del consistori. També argumenta que la causa ha estat més de set anys paralitzada al jutjat cosa que, en cas de condemna, rebaixaria considerablement les penes per dilacions indegudes. La secció tercera de l'Audiència de Girona ha fixat el judici per a finals de gener.