Per segon any consecutiu, Blanes ha engegat la campanya «Regala Reis a Blanes». Una iniciativa que ha congregat una vuitantena de comerços locals i que servirà per continuar donant suport a la ciutadania davant la crisi social i econòmica provocada per la pandèmia i ajudar les famílies i els establiments adherits de tots els barris de la ciutat.

Organitzada pel Departament de Promoció de la Ciutat i promoguda per l’Ajuntament de Blanes, es distribueixen uns vals de dotze euros entre els nens i nenes de la població per poder-los bescanviar entre els locals comercials que hi participen. Per saber quins establiments formen part de la iniciativa, s’hi han enganxat als aparadors i portes d’accés el cartell oficial que els acredita com a establiments adherits.

Enguany, s’ha comptat amb dues principals novetats respecte a l’edició que va donar el tret de sortida: s’ha augmentat la franja d’edat dels infants que se’n poden beneficiar. L’any passat els beneficiaris havien de tenir entre 3 i 12 anys, i aquest 2021 s’ha inclòs als nadons, de manera que s’han fet arribar vals a mainada de 0 a 12 anys. L’altra innovació ha tractat sobre l’augment de la quantia dels vals, bescanviables per un valorde 12 euros després que l’any passat fossin de 10. Els vals s’han repartit a tots i totes les nenes i nens d’entre 0 i 12 anys a través de la «Carta als Reis» amb l’objectiu d’omplir-la amb les seves dades. A la part baixa del paper enviat s’hi trobava un retallable amb els vals de 12 euros finançats per l’Ajuntament de Blanes, mentre que la carta on havien d’escriure s’havia de lliurar a la «Bústia Reial» que s’ha instal·lat davant l’edifici de l’Ajuntament de Blanes.

Enguany, la institució local ha comptat amb un pressupost de 53.000 euros, 48.000 dels quals han servit per finançar els vals que les famílies han pogut bescanviar en els comerços adherits. La resta s’ha utilitzat per a la logística necessària perquè la campanya hagi pogut ser, per segon any seguit, una realitat.

La vigilia de Reis, el darrer dia

Els nens i nenes que hagin retallat la part baixa de la carta de Ses Majestats i que, per tant, tinguin al seu abast algun dels vals repartits, tindran com a dia límit per entregar-los el pròxim dimecres 5 de gener i, així, bescanviar-los per algun dels productes de les botigues adherides. Per tant la data límit serà el dia abans que Ses Majestats els Reis Mags deixin els regals.