Ahir els voluntaris i voluntàries de Creu Roja Joventut van enllestir una de les tasques més feixugues però més agraïdes en què treballen des de fa una pila d’anys: la Campanya de Joguines. El repartiment que es va fer ahidels darrers lots que mancaven per lliurar a les famílies beneficiàries va culminar mesos de treball previs, incrementat en especial durant aquest desembre.

Com és habitual, les famílies van vehicular les seves peticions a través del Departament d’Acció Social de l’Ajuntament, que s’encarrega de fer arribar els llistats a la ONG solidària. A Blanes es van fer dues jornades per espaiar les hores convingudes perquè les famílies anessin a recollir els lots a la seu de la ONG: abans d’ahir i ahir.

Més de 400 nens i nenes

En total, es van repartir lots per a més de 400 nens i nenes sumant les tres poblacions a qui dóna servei l’Assemblea de Creu Roja de Blanes, Lloret i Tossa de Mar. D’aquesta manera, la ONG va donar un cop de mà als Reis d’Orient en la seva tasca de repartir joguines i fer perdurar la màgia d’aquestes festes a tots els i les infants, sense excepció.

Més concretament, es van parar lots per a 418 nens i nenes de les tres poblacions de la Selva Litoral. Pertanyen a 229 famílies, de les quals la quantitat més nombrosa correspon a Blanes, amb 171, seguides per Lloret de Mar amb 37 i Tossa de Mar amb 21 famílies. Es tracta d’una xifra més alta que la campanya del 2021, i per no decebre les expectatives de ningú, els darrers dies es va haver de treballar de valent elaborant els lots de les famílies beneficiàries. Els continguts de cada lot s’adeqüen en funció de les edats dels. També es tenen en compte altres paràmetres que se’ls comunica perquè ho tinguin en compte. Ara bé, el denominador comú en tots els casos és que les joguines i obsequis que es lliuren no són sexistes ni bel·licistes, i sobretot no són pas joguines de segona mà. Totes són noves, les estrenen per primer cop en seguiment d’un dels lemes de la campanya: no hi ha infants de segona categoria.

Perquè tot això hagi estat possible, Creu Roja va comptar amb la col·laboració de diverses entitats, i també va protagonitzar activitats per recaptar fons econòmics per a l’adquisició de joguines, o bé per recollir-les. Una d’elles va ser la 6a Nit de Monòlegs que es va acollir al Teatre de Blanes el passat divendres 10 de desembre, o bé el suport de diversos establiments que han actuat com a Punt de Recollida.