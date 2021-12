Famílies de blocs ocupats a Santa Coloma de Farners critiquen que se'ls ha tallat la llum "sense cap avís" i reclamen comptadors socials. Asseguren que aquest dimarts van deixar a les fosques 36 adults i 24 infants "de famílies vulnerables", que viuen en diferents pisos, i lamenten que no se'ls escolta. Carreguen contra Endesa i l'Ajuntament, a qui acusen de "defensar la propietat privada d'uns fons voltors o bancs". La companyia assegura que es va actuar contra el frau elèctric -es van desconnectar 47 punts- i l'alcalde, Joan Martí, subratlla que s'estan buscant solucions des de Serveis Socials, però que la situació és complexa. Perquè s'hi barregen màfies i tampoc poden localitzar els fons d'inversió, cosa que els lliga "de mans i peus".

Les famílies a qui se'ls va tallar la llum viuen en diferents blocs de la carretera Castanyet. Són edificis on hi ha propietaris i llogaters, però també molts pisos ocupats. Critiquen que aquest dimarts, a les vuit del matí, tècnics d'Endesa i Mossos d'Esquadra van anar a la comunitat per tallar-los la llum "sense avís previ".

Asseguren que la situació va deixar a les fosques "famílies vulnerables" i reclamen que se'ls posin comptadors socials. Aquest divendres, han fet una protesta davant l'oficina d'Endesa a Girona, la que hi ha a tocar de la Devesa. Han encès espelmes, han desplegat una pancarta amb el lema 'Contra la pobresa energètica i per un habitatge digne!' i han ensenyat cartells interpel·lant directament Endesa, la Generalitat i l'Ajuntament de Santa Coloma.

La portaveu de les famílies, Sílvia, ha llegit un manifest on critiquen que se'ls ha tallat la llum "a ple hivern, durant les festes i vacances de Nadal" i enmig de "la sisena onada de la covid". Diu que la situació va deixar "infants, adolescents i adults sense escalfor ni capacitat per fer un àpat calent" i també "gent amb patologies greus sense accés a respiradors".

"Treballs precaris i sense recursos"

Les famílies diuen que "fa mesos" que estan "lluitant" per tenir comptadors solidaris i lloguers socials i reclamen que es tingui en compte la seva situació. "Treballs precaris, gent sense papers per culpa de la lentitud de les administracions, gent amb patologies greus i sense cap recurs econòmic", recull el manifest.

Els ocupes recorden que Generalitat i Endesa van signar convenis per instal·lar comptadors socials a les llars vulnerables. Critiquen també que ha entrat una quinzena d'instàncies a l'Ajuntament demanant reunir-s'hi, però que no han obtingut "cap resposta".

A més, acusen el consistori de "defensar la propietat privada d'uns fons voltors o dels bancs" i diuen que l'única cosa que ha fet és posar-los una aixeta d'aigua fora de la comunitat -també la tenen tallada- on han d'anar "cada dia a emplenar galledes per poder cuinar, rentar i mantenir neta la llar".

Frau elèctric i màfies

La companyia Endesa assegura que aquest dimarts es va actuar contra el frau elèctric. En total, es van desconnectar 47 punts d'aquesta comunitat (que agafaven la llum directament de la xarxa de baixa tensió). La companyia, a més, subratlla que les connexions eren precàries i suposaven riscos de seguretat (perquè hi havia perill que fessin un curtcircuit i pogués declarar-se un incendi).

L'alcalde de Santa Coloma de Farners, Joan Martí, afirma que el consistori està buscant solucions a les famílies vulnerables. Però també admet que la situació és complexa, perquè en aquests blocs s'hi barregen problemes de convivència i la presència de màfies (que ofereixen pisos a famílies desafavorides a canvi de diners).

"Com a administració no tenim capacitat de donar cobertura legal a les ocupacions", explica Martí. L'alcalde explica, a més, que quan es va tallar l'aigua als pisos ocupats, precisament "per minimitzar" l'afectació, es va decidir posar aquest punt d'aigua a l'exterior dels blocs perquè les famílies en poguessin tenir.

Buscant solucions

Joan Marti afirma que des de la regidoria de Serveis Socials són conscients de la situació. Que s'està parlant amb la Generalitat per arribar a acords i, si és possible, buscar solucions. De totes maneres, l'alcalde també admet que molts pisos no tenen propietari conegut, i que això deixa la situació "als llimbs" i fa que estiguin "lligats de mans i peus" a l'hora de poder tancar la instal·lació de comptadors socials (perquè, per fer-ho, cal l'autorització de la propietat).

"En molts casos, aquests fons només tenen domicili fiscal a efectes administratius, on no hi ha ni telèfon ni correu electrònic", diu Joan Martí. L'alcalde també explica que la regidora d'Acció Social va reunir-se amb una representant de les famílies que avui han protestat davant d'Endesa, i que va anar a visitar la comunitat per tenir una visió "completa" de la situació i poder donar solucions.

Joan Martí demana a les famílies afectades que vagin individualment a Serveis Socials perquè se les atengui. I reitera que la situació que es viu als blocs de Castanyet és complicada, perquè la situació "de necessitat" també es barreja amb d'altres de "delinqüència organitzada" i les afectacions que pateixen els qui són propietaris i llogaters de pisos.

"Al mateix sac"

La portaveu de les famílies a qui se'ls ha tallat la llum, Sílvia, admet que als edificis s'han viscut problemes de convivència arran d'altres ocupes conflictius. "Però estem parlant d'una minoria i se'ns ha posat a tots en un mateix sac; nosaltres ens ajudem en allò que podem i intentem ser empàtics amb la resta del veïnat", diu.

"Entenem, però, que ells que no estan en situació de vulnerabilitat, puguin patir danys colaterals derivat de tot plegat", explica Sílvia. "Però també és veritat que l'etiqueta costa molt de treure, i que les famílies que avui som aquí reclamant comptadors socials patim situacions de vulnerabilitat", afegeix.