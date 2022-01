Lloret de Mar va escollir destinar els 500.000 euros dels pressupostos participats del 2018 a la instal·lació de càmeres de videovigilància. Els aparells havien d’anar connectats amb la Policia Local i col·locar-se repartits entre dotze urbanitzacions allunyades del nucli urbà i amb poca presència policial. Tres anys més tard, encara no se n’ha col·locat cap perquè l’adjudicació del servei, que encadena dues impugnacions, està encallada. El president del Partit Popular de Lloret, Miguel Moreno, alerta de la necessitat urgent de disposar d’aquests aparells de seguretat per frenar «l’augment de plantacions i cases ocupades».

L’Ajuntament va licitar el servei el juny del 2020 amb la previsió de començar la instal·lació aquell mes d’agost. Estava pressupostat destinar 342.470 euros (IVA inclòs) al subministrament, col·locació i manteniment, durant dos anys, dels aparells. En una primera resolució, es va adjudicar a l’empresa CISS i la que havia quedat en segon lloc, Alphanet, va impugnar el procés perquè considerava que la primera no complia els requisits del plec de condicions. El regidor de Seguretat de l’Ajuntament de Lloret, Jordi Sais, explica que «la primera va renunciar i es va adjudicar a Alphanet, que després va ser impugnada per la tercera empresa (ENE)» també per incomplir uns requisits del plec. Ara el cas és en mans del Tribunal de Contractes del Sector Públic de la Generalitat, que ha d’emetre una resolució. Moreno denuncia que «no s’hauria d’haver produït» perquè «els plecs haurien d’estar perfectament definits i descartar les empreses que no s’hi ajustessin».

Ja amb anterioritat (el febrer del 2020), la Junta de Govern Local va suspendre temporalment la licitació del servei que estava en curs per refer els plecs que generaven dubtes a les empreses postulants. L’alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat, reconeix que «la redacció del plec tenia alguna complicació tècnica», però assegura que «s’ha entrat en una dinàmica que tothom fa recursos per tot perquè no té cap cost». Amb tot, Dulsat manifesta la voluntat d’obtenir una resolució i «executar-ho tan aviat com sigui possible».

Dues càmeres a 32 punts

En concret, està previst col·locar 32 punts de videovigilància a les entrades i sortides de dotze urbanitzacions: Cala Canyelles, Condado del Jaruco, Costa d’En Gallina, Els Pinars, La Montgoda, La Riviera, La Soleia, Lloret Blau, Mas Romeu, Solterra, Turó de Lloret i Urcasa. Segons recull el plec annex de prescripcions tècniques, cada punt de videovigilància ha d’estar compost per dues càmeres (una enregistra tot el que passa a la zona i la segona llegeix les matrícules). Així, si es detecta algun vehicle fitxat al sistema policial, salta una alerta que permet actuar amb rapidesa.

Sis càmeres dobles d’aquest model estan a hores d’ara en funcionament i connectades amb la Policia Local a la urbanització Lloret Blau. Es van instal·lar el 2017 per un cost de 70.000 euros que van pagar els veïns de la zona i dels quals l’Ajuntament n’ha acabat assumint 50.000 euros. La urbanització Serra Blava també disposa de dues càmeres connectades amb la policia municipal.

La part d’aquests pressupostos que ja s’ha completat és l’adquisició del Centre de Procés de Dades (CPD) que permetrà, un cop es col·loquin i posin en funcionament les càmeres de videovigilància, recollir i emmagatzemar les gravacions que es facin. El sistema es va pressupostar per 135.094,08 euros (IVA inclòs).