L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners manté la cavalcada estàtica que va estrenar l'any passat per aquest dimecres. Els infants que vulguin podran visitar els Reis d'Orient caminant per la zona dels Saioners amb l'obligatorietat de portar mascareta i podran entregar les cartes directament als tres Reis. A més, hi haurà espectacles de foc, batucades i comparses de carboners, malabars i estels de llum que dinamitzaran l'espai durant tota la tarda. Ses Majestats s'instal·laran als Saioners entre les sis de la tarda i les nou del vespre i no hi haurà franges horàries d'edat, a diferència de l'any passat. Aquells que els visitin hauran d'entrar pel passeig de Sant Salvador, a l'altura del carrer de les Guilleries.

Un altre municipi de la Selva, a Blanes, han optat per recuperar el model de cavalcada prepandèmica. Els Reis d'Orient arribaran a les sis de la tarda en vaixell al port de Blanes, com era habitual. En aquest punt, Melcior, Gaspar i Baltasar pujaran a les seves respectives carrosses i desfilaran pels principals carrers de Blanes. El recorregut passarà pel passeig del Mar fins a la cruïlla amb el carrer Ample i després pujaran cap amunt per girar a la plaça de la Solidaritat. Des d'allà baixaran per la rambla de Joaquim Ruyra i pararan a la cruïlla amb el carrer de Doctor Xavier Brunet. Una vegada allà, els reis aniran a peu pel passeig de Dins fins a arribar davant del pessebre, on els esperarà l'alcalde del municipi i altres regidors. Després que el batlle els entregui la clau de la ciutat per entrar a totes les cases, els reis s'asseuran als seus trons a la plaça dels Dies Feiners per tal que els infants del municipi els entreguin la seva carta. Els membres de la comitiva i els tres Reis d'Orient faran tot el recorregut amb mascareta, complint amb la normativa sanitària i no es llançaran caramels.