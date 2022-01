Blanes recuperarà enguany la cavalcada de Reis, després d’un any sense amb motiu de la pandèmia, i amb l’opció de seguir-la en directe. Enguany el recorregut serà l’habitual, però tots els participants duran la mascareta, inclosos ses majestats. Tampoc es repartiran caramels ni durant la cavalcada ni en finalitzar.

En un comunicat, l’ajuntament va informar ahir que la cavalcada es podrà seguir en directe pels canals de Youtube i Facebook de l’Ajuntament. Es tracta de la segona vegada que es podrà seguir en directe, ja que la primera va ser el 2000, quan TV3 la va emetre per tot Catalunya. Aquest any l’Ajuntament del municipi se n’encarregarà amb el suport d’una productora de TV.

La Cavalcada de Reis estarà formada per un total de 30 components. A banda de les sis carrosses, un any més no faltarà a la seva cita en Lilo, un gegantí gosset de peluix articular d’uns dos metres d’alçada.

A un altre municipi de la Selva, Santa Coloma de Farners, la desfilada reial es farà per segon any consecutiu de forma estàtica, i els nens podran anar a veure els Reis d’Orient i entregar-los les cartes a peu. Entre les 18 i les 21 hores ses majestats estaran situats a la zona dels Saioners dins un circuit que es podrà fer caminant i amb mascareta. Les visites es podran fer a qualsevol hora independentment de l’edat. També hi haurà espectacles de foc, batucades i comparses de carboners, malabars i estels de llums, entre altres.