Els Patges Reials estan visitant les llars de Blanes abans de la Cavalcada de Reis com solia ser habitual abans de la pandèmia.

Els i les Patges Reials han iniciat la seva ronda de visites eal veïnat de Can Borell on han fet estada durant dos dies consecutius: diumenge i dilluns. La zona habilitada perquè la canalla els lliurés les seves cartes i, a canvi, poguessin agafar de pròpia mà una llaminadura, s'ha situat aquests dos dies al Carrer Gavarres, davant l'Escola Pinya de Rosa.

Tant la tarda de diumenge com la d'ahir dilluns van ser força les famílies que s'hi van acostar.

Avui a Quatre Vents i la Carretera de Lloret-La Pedrera

Després d'aquesta primera estada al barri de Can Borell, els i les emissàries reials tenen previst acabar el seu recorregut visitant en dos altres veïnats: Quatre Vents i la Carretera de Lloret-La Pedrera. La recepció a Quatre Vents estarà situada a la Plaça Molina, on el passat estiu ja s'hi va allotjar una de les sessions del cicle Cinema als Barris. L'horari serà des de les 5 de la tarda fins les 7 del vespre.

Per la seva banda, el veïnat de La Carretera de Lloret-La Pedrera té previst habilitar la zona de recepció reial davant del local social, a l'Avinguda Joan Carles I, davant la prefectura de la Policia Local de Blanes i Protecció Civil. En aquest cas l'horari en què està previst que tingui lloc la visita dels màgics personatges serà des de les 5 de la tarda fins les 8 del vespre.

L'activitat està organitzada per diverses Associacions de Veïns de la vila coordinades per l'Àrea de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Blanes, l'ajuda de les àrees de Serveis Municipals, Cultura i Festes i Policia Local.

Inicialment, estava previst que els i les Patges Reials fessin estada en un total de set barris de Blanes. Finalment, però, quatre de les associacions de veïns van comunicar durant els darrers dies a l'Ajuntament de Blanes la seva decisió de suspendre l'activitat, a causa de l'actual context de la pandèmia.

En alguns casos perquè els contagis i confinaments ho feien impossible de realitzar, i en d'altres perquè l'entitat veïnal ha decidit fer-ho de mutu propi per precaució davant l'actual context de pandèmia que encara s'està patint, i l'augment dels contagis que està provocant la sisena onada.

Les quatre associacions de veïns que han ajornat la visita del Patge Reial per a l'any vinent són La Plantera, Montferrant, Valldolig i Mas Enlaire, que ja han comunicat el seu desig que el 2023 sigui possible reprendre tan màgica tradició, especialment apreciada per la canalla.