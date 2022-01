Un xoc entre un camió i un cotxe a l’AP-7 a l’altura de Maçanet va provocar ahir dos ferits lleus. Els fets van tenir lloc quan faltaven pocs minuts per les vuit del matí, segons l’avís rebut pels Bombers de la Generalitat. Per motius que es desconeixen, un turisme va xocar amb un camió mentre circulaven per l’autopista al punt quilomètric 85 en sentit Tarragona. El turisme va bolcar, però no es va haver d’excarcerar el conductor. Els dos implicats van resultar ferits lleus.