L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha comprat una tercera llar d’infants municipal per un valor de 364.675 €. El mes passat es va efectuar la compra de l’antiga llar La Miraculosa que va tancar les portes l’estiu del 2019.

La llar d’infants, que era privada, passarà ara a ser de titularitat municipal. L’Ajuntament espera poder-la obrir entre el curs vinent i el següent, un cop tingui l’autorització d’Educació. L’objectiu de l’obertura de la nova llar és esponjar les altres dues i així ampliar l’oferta en un futur. L’espai era propietat de la Companyia de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül.

L’emplaçament està situat al carrer d’en Calau, té una superfície construïda de 551 m2 i disposa d’un pati interior d’ús exclusiu de 412,89 m2.

Santa Coloma disposa, actualment en funcionament, de dues escoles bressols municipals (Tabalet i Mainada) per a infants de 0 a 3 anys. Amb el tancament de l’antiga llar Miraculosa l’ajuntament va fer un esforç per acollir tots els infants provinents de la llar. Això va suposar una ampliació d’un grup d’infantil 1 i quedar-se sense quasi vacants al llarg del curs en els diferents grups.

En aquest sentit, la regidora d’educació, Carme Dilmé, va explicar que «donarem resposta a les necessitats actuals i futures d’una etapa que és crucial en la vida dels infants i les seves famílies» L’acalde, Joan Martí, va afegir que «és necessari» tenint en compte el volum d’infants d’entre 0 i 3 anys que hi ha al municipi. Amb el tancament de l’antiga llar La Miraculosa, l’estiu del 2019 i quan era propietat de La Fundació Vicenciana, els infants es van haver de repartir entre les dues llars municipals i això va comportar l’adequació d’espais de la llar Tabalet per augmentar un dels grups infantils.

La Fundació va anunciar uns mesos abans del tancament (2019) la seva voluntat de no seguir amb el funcionament habitual del centre. Llavors es va promoure un projecte de continuïtat gestionat a través de la cooperativa educativa «El Trèvol», endegat per diverses famílies i que comptava amb el suport de l’Ajuntament, però finalment no es va poder tirar endavant perquè la Fundació es va negar a llogar els espais.