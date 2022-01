L'Ajuntament de Blanes (Selva) ha decidit que la nova prefectura de la Policia Local i Protecció Civil anirà a una parcel·la municipal que hi ha al costat de l'escola Sa Forcanera. Aquest equipament és una reivindicació històrica per part dels cossos locals i el consistori preveu posar-hi fil a l'agulla en els propers mesos en aquests terrenys connectats a la carretera que va a Lloret de Mar. De moment, preveu tenir l'avantprojecte al llarg d'aquest primer trimestre de l'any i a partir d'aquí es farà una licitació conjunta per redactar el projecte i construir-lo. L'alcalde, Àngel Canosa, ha anunciat una partida plurianual de 4,2 milions d'euros per la prefectura.

Aquest any s'han complert 100 anys de la creació de la Policia Local de Blanes (Selva) i després de tot un centenari encara hi ha algunes mancances dins del cos com ara tenir unes dependències policials "consonants" amb el volum d'activitat del municipi o un reglament intern. En el segon cas, l'alcalde de Blanes, Àngel Canosa, ha anunciat que ja s'està elaborant el document. En el primer, el consistori també està fent petites passes per aconseguir la construcció d'aquest equipament.

De moment, ja s'ha projectat com havia de ser la comissaria i el govern local ha acordat els terrenys on caldrà situar el nou edifici. Es tracta d'un solar de propietat municipal i que està al costat de l'escola Sa Forcanera i molt a prop de la gran superfície Decathlon. La prefectura de la Policia Local i de Protecció Civil estarà connectada amb la carretera GI-682 que va de la Tordera a Lloret de Mar. A més, aquesta ubicació permetrà un accés ràpid als cossos de seguretat a qualsevol punt del municipi.

Des del 2020 els tècnics municipals han estat "dissenyant" aquesta prefectura. No es tracta d'un projecte arquitectònic sinó de definir quins serveis i instal·lacions ha de tenir i altres tasques de gestió interna. Una vegada hi ha el "marc" i la ubicació, l'alcalde assegura que cal "donar-hi forma".

Àngel Canosa ha assegurat que a hores d'ara s'està fent l'avantprojecte de l'equipament i es preveu tenir-lo enllestit al llarg d'aquest primer trimestre de l'any. Una vegada estigui a punt, l'Ajuntament farà una "licitació conjunta" de la redacció del projecte i la construcció de la prefectura que permetrà "guanyar temps" i garantir que aquest mateix 2022 es desencalli el projecte.

Dotació de 4,2 milions d'euros

Per tal de tirar endavant la redacció del projecte i també la construcció de l'equipament, l'Ajuntament de Blanes ha aprovat una partida plurianual de 4,2 milions d'euros. Es preveu que aquesta dotació pressupostària sigui suficient per a la construcció de la prefectura amb totes les condicions i serveis que s'han pactat des de la Policia Local i Protecció Civil.

De tota manera, Canosa ha avisat que encara no hi ha una xifra tancada. L'objectiu és cenyir-se a la quantitat al màxim possible. "No pot ser que si diem que ens gastem 4 milions, al final sigui el triple", ha afegit l'alcalde de Blanes. El nou edifici resoldrà una demanda de més de 30 anys per part del cos policial.