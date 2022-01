La Campanya «Regala Reis a Blanes» que el municipi ha dut a terme durant les festes nadalenques va finalitzar ahir. L’Ajuntament va repartir 4.000 vals de 12 euros als nens de fins a dotze anys perquè els intercanviessin a una vuitantena de comerços del municipi. Es tracta de la iniciativa promoguda per segon any consecutiu per l’Ajuntament i que enguany ha inclòs també als nens de 0 a 3 anys. A més, ha augmentat el valor dels vals, que l’any passat eren de 10 euros.