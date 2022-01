Els escombriaires de Salt denunciaran l'Ajuntament i l'empresa FCC Medio Ambiente si incorporen treballadors de fora per recollir la brossa, tal i com ha anunciat el consistori. Asseguren que no tenen cap informe de Treball que digui que s'estan incomplint els serveis mínims i adverteixen que s'està vulnerant el dret fonamental a fer vaga.

Segons ha pogut confirmar l'ACN la denúncia seria per la "cessió il•legal de treballadors" i fonts sindicals assenyalen que si és una empresa diferent a FCC qui aporta el personal també la denunciaran. Els treballadors lamenten que la reunió d'aquest divendres no servís per arribar a un acord i carreguen contra "l'enquistament de la patronal" i l'actitud de l'Ajuntament de "negar el conflicte".

"Ens dol que un suposat ajuntament d'esquerres, no qüestioni els guanys i privilegis d'una multinacional, però si s'atreveixi a criminalitzar a uns veien del poble, que tenen com a pecat treballar en la recollida d'escombraries i neteja viaria", remarquen en un comunicat. El delegat sindical dels treballadors, Xavier Vives, assenyala que estaran atents i documentaran tot el que calgui per provar que treballadors de fora la plantilla de Salt estan fent la feina. D'aquesta manera, assegura Vives, podran presentar la denúncia amb garanties per vulneració de drets fonamentals.

Tal i com ha anunciat l'alcalde de Salt, Jordi Viñas, aquest dissabte, l'empresa FCC Medio Ambiente ha reforçat el nombre de treballadors i camions d'escombraries al municipi per recollir la brossa, i complir els serveis mínims. Des de primera hora d'aquesta de la tarda, diversos operaris han començat a netejar algunes de les illes on s'acumulaven més deixalles i les han anat carregant en els camions. D'aquesta manera, FCC evitarà que l'Ajuntament de Salt activi l'altra empresa que havia contractat en cas que la concessionària no donés resposta. Tot plegat, després que els treballadors hagin amenaçat de denunciar el consistori i FCC si aquest fet es produïa, ja que consideren que es tracta d'una cessió il•legal de treballadors.

Els operaris han començat a recollir les deixalles acompanyats pels Mossos d'Esquadra i la Policia Local del municipi, per evitar enfrontaments amb els altres treballadors en vaga. Des del consistori deixen clar que no es netejarà al complert, sinó només el que esutà estipulat en els serveis mínims, que l'Ajuntament assegura que no s'estan complint.