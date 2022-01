És possible que tots tinguem un preu. En metàl·lic o en espècies. Vaig treballar quaranta anys al CAP 1 de Blanes i no vaig arribar a esbrinar mai quin era el meu. A la sortida del despatx, després d’haver atès cinquanta o seixanta pacients (sense cita prèvia i sense saber si estaven malalts o només volien receptes) ens esperaven cada dia cinc o sis visitadors mèdics. Els primers anys d’exercici tots eren homes: sempre ben vestits, amb les seves americanes, les seves corbates i el seu maletí ple de mostres i prospectes. Amb el temps van aparèixer les primeres visitadores. Fins que va arribar, també en aquesta feina, la paritat. Elles lluïen, en general, un aspecte físic agradable i una vestimenta atractiva. En lloc del maletí, però, portaven una bossa gran.

Em van regalar molts bolígrafs, blocs de notes, gomets, llibres, llibretes, tot amb el nom del medicament que promocionaven. M’havien ofert, però, regals de molta més entitat: minicreuers de tres o quatre dies amb sortida i arribada al port de Barcelona, caps de setmana a La Rioja (o altres destinacions) per fer turisme gastronòmic i/o enològic, estades a congressos, sopars i dinars a restaurants més o menys estrellats, aparells de jardineria, accessoris pel cotxe, etc.

He recordat aquestes vivències de la meva etapa activa després de llegir en un diari un informe sobre els substanciosos pagaments que fa la indústria farmacèutica a molts col·legues. Un informe que en aquest moment d’agudització pandèmica m’ha semblat fora de lloc. Per la seva ambigüitat i per un rerefons que traspua voluntat de desprestigiar la classe mèdica en general.

La majoria de visitadors em tenien etiquetat com a un metge «difícil». Més enllà dels esmentats bolígrafs, llibres o llibretes, mai vaig acceptar res de massa valor. Ara, amb el pas dels anys, veig les coses d’una altra manera. Els veritables dolents de la pel·lícula no eren ni les farmacèutiques ni els visitadors. Ells feien la seva feina: investigar i crear nous fàrmacs, donar-los a conèixer, promocionar-los, vendre’ls i guanyar diners. Tampoc els metges i sanitaris públics en general érem els dolents. La precarietat (misèria?) dels nostres sous els posava les coses fàcils.

Trenta anys després d’aquesta meva etapa vital, les coses no han canviat tant. Els metges públics catalans (i espanyols) són, encara i de llarg, els més mal pagats de l’Europa Occidental (França, Anglaterra, Alemanya, Italià, Suècia...). No és estrany, doncs, que continuem encapçalant, també, el llistat de països on les farmacèutiques destinen (directament o indirectament) més diners per atraure els professionals cap als seus productes. Finançant, per exemple, una posada al dia i una formació continuada que el sistema sanitari no ofereix amb prou solvència.

Mentre escric rebo la trucada d’un company del meu grup de teatre. No vindrà a assajar aquest vespre. És infermer, treballa en un CAP a Santa Coloma de Farners i porta, entre assistència i vacunacions, dues setmanes doblant i/o triplicant horaris. Està esgotat. A final de més, el seu sou serà tan escarransit com sempre. El nostre hipertrofiat sistema polític i administratiu ha de repartir les garrofes entre molts càrrecs i gestors: els que penquen i els que només surten a la foto i/o escalfen la cadira.

Ara penso que de poder fer marxa enrere potser sí, potser hauria d’haver esbrinat quin era el meu preu.