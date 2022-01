Blanes recuperarà diumenge la històrica Cursa Mar i Murtra amb els tres recorreguts de 10, 15 i 20 quilòmetres després que l’any passat no es pogués disputar per la Covid-19. La primera prova en disputar-se serà la Trail Mar i Murtra, de 15 quilòmetres de recorregut, que sortirà a les 9 del matí. Darrera seu, a dos quarts de 10 del matí, es donarà el tret de sortida de la prova més veterana i coneguda de totes tres, la Cursa Mar i Murtra, de 20 quilòmetres de ruta. Per últim, a les 10 del matí, començarà la tercera i darrera prova, la VII Cursa Mar i Murtra Sprint, de 10 quilòmetres. L’organització ha previst un màxim total de 1.200 participants sumant les tres curses del proper diumenge. Així, la clàssica Cursa Mar i Murtra compta amb un límit de 500 inscrits, i cadascuna de les altres dues curses amb un màxim de 350 participants cadascuna d’elles. D’aquesta manera, el total de possibles participants sumant les tres proves és de 1.200 corredors i corredores.