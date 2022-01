L’Ajuntament de Tossa està ampliant les instal·lacions del cementiri amb 20 osseres i 60 columbaris per a cendres. Es tracta d’una inversió de prop de 33.000 euros que ocupa una superfície de 20 metres quadrats, amb acabat de granit preparat per a serigrafiar. «Cal anar adaptant el cementiri a les noves modalitats de sepultura cada vegada més demanades pels familiars dels difunts» explica l’alcalde de la localitat Ramon Gascons qui argumenta que «avui, el 51% dels difunts s’incineren i en el 30% d’aquests casos les cendres es queden al cementiri. Vivim una tendència a desvincular-nos familiarment dels cementiris per l’augment de la cremació, però els cementiris sempre seran un lloc de patrimoni cultural i memòria».