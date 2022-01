Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit van denunciar penalment el dia 11 de gener un home de 54 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir en estat etílic. Pels volts de les quatre de la tarda del dia 11 els mossos van tenir coneixement que s'havia produït un accident a la carretera GI-555, al punt quilomètric 9,8, dins el terme municipal de Massanes. Concretament, un camió de grans dimensions que transportava blat, circulava en direcció Riudarenes quan el conductor va perdre el control del vehicle i va bolcar enmig de la carretera, tallant la via en ambdós sentits de circulació.

Quan els mossos van arribar al lloc van assegurar la zona i van atendre el conductor, el qual va haver de ser excarcerat de dins la cabina pels bombers. L'home presentava diferents contusions i un trau al front i se'l va traslladar a l'Hospital Dr. Josep Trueta de Girona. Al centre sanitari, quan l'estat del conductor ho va permetre, els mossos li van fer la prova de detecció d'alcohol. El resultat va ser de 0,71 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, és a dir, quatre vegades superior al límit permès. Per aquest motiu els agents el van denunciar penalment com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir amb una taxa d'alcohol superior a la permesa. Haurà de comparèixer davant del jutge quan sigui requerit.