A partir del pròxim dilluns 17 de gener, l’Ajuntament de Lloret de Mar iniciarà l’enviament del distintiu d’aparcament per a zona verda a tots els residents que paguen l’impost de vehicles al municipi. El lliurament es farà a través de correu ordinari perquè rebin el distintiu ja imprès. Per poder fer-ne ús, caldrà prèviament activar-lo, abans del 28 de febrer del 2022, a través del web municipal i abonar la taxa de 5 euros anuals establerta per les Ordenances fiscals.

Un cop activat, s’haurà d’enganxar a la part inferior dreta del parabrisa davanter del vehicle de manera que sigui clarament visible. El regidor de Mobilitat, Cristian Fernández, ha remarcat que «és imprescindible activar el distintiu perquè sigui vàlid» i ha destacat que «aquesta zona verda ha de contribuir a facilitar l’estacionament als residents». Tot i tenir el distintiu, caldrà obtenir un tiquet en els parquímetres o a través de mitjans de pagament telemàtic (a través de la app Aparcare), que en el cas del residents amb distintiu serà a cost zero i tindrà una durada de 48 hores, sent necessari obtenir un nou tiquet passat aquest temps. Cinc zones gratuïtes Amb aquest distintiu, els residents podran estacionar de forma gratuïta a les àrees de zona verda habilitades per afavorir la rotació que entraran en funcionament a partir del dia 1 de març: l’aparcament de les pistes de raqueta de la Piscina Municipal (270 places); l’aparcament de la zona esportiva (195 places); l’aparcament de Can Xardó (140 places); l’aparcament de Fenals (130 places) i l’aparcament de Can Saragossa (33 places).