Tossa de Mar recupera dijous que ve la tradicional ruta amb devots del Pare Pelegrí, que surt des de Tossa i va fins a la capella dedicada a Sant Sebastià més propera al municipi, la de Santa Coloma de Farners. Aquesta tradició es repeteix cada 20 de gener com a promesa al sant per haver erradicat la pesta a Tossa fa més de 500 anys.

L’any passat, la marxa la van poder seguir només cinc persones, després que l’Ajuntament decidís adaptar el «Vot del Poble» a la situació epidemiològica i a les restriccions establertes per la covid-19.

Una «adaptació» que va aixecar polseguera perquè Tossa va decidir tirar endavant el pelegrinatge, tot i la prohibició expressa del Procicat de celebrar aquesta tradició en un moment en què hi havia confinament municipal a Catalunya.

TV Tossa va retransmetre en directe bona part dels actes d’aquell dia perquè els tossencs i tossenques ho poguessin seguir des de casa.

Enguany, els fidels -que solen rondar el miler cada edició- podran tornar a acompanyar el Pare Pelegrí al llarg d’aquesta ruta de 40 quilòmetres que uneix els dos municipis. Durant el pelegrinatge, s’haurà de mantenir la distància entre bombolles de convivència i caldrà fer ús de la mascareta en tot moment.

Missa amb cita prèvia

L’Ajuntament de Tossa ha anunciat que, per fer el recorregut, no cal fer reserva prèvia. En canvi, sí que serà necessari inscriure’s per poder accedir a la missa del Cantar.

Aquest acte litúrgic se celebra el dia 20 de gener a les 7 del matí i és el moment que acumula més expectativa perquè es desvela qui és el Pare Pelegrí. La sol·licitud per assistir a la missa s’ha de fer a l’Oficina de Turisme en format presencial o per telèfon.

El 21 de gener, amb una comitiva normalment més reduïda, el Pare Pelegrí desfà el camí i torna a Tossa de Mar recorrent de nou els 40 quilòmetres que separen els dos municipis. Durant aquesta processó també caldrà mantenir la distància de seguretat i portar mascareta.

A l’arribada a Tossa, i després de resar el rosari a la capella dels Socors, se celebra una processó pels carrers del nucli antic de la població que s’acaba a l’església parroquial de Sant Vicenç. L’accés a la rebuda del Pare Pelegrí a l’església parroquial divendres que ve també es farà amb cita prèvia.

Les persones que fan el pelegrinatge ho fan empesos per alguna promesa personal, i molts caminen descalços durant l’itinerari, que es fa resant el rosari durant tot el trajecte.