L’Ajuntament de Riudellots de la Selva ha decidit posposar la 9a edició de FIPORC, prevista inicialment pels dies 12 i 13 de febrer d’aquest 2022, amb motiu de la situació i evolució de la pandèmia de la Covid-19 i seguint les recomanacions del Departament de Salut. Aquesta fira, dedicada a la indústria càrnia del porc, se celebra des del 2014 al municipi.

Segons fonts municipals, la decisió ja s’ha comunitat a l’ampli grup de voluntaris que cada any fan possible la celebració del FIPORC i que ja havien començat amb els preparatius. De moment, no hi ha cap nova data prevista per recuperar-la i l’organització s’esperarà a veure com evoluciona la pandèmia per definir-la.