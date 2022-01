A principis d’aquest mes de gener sis farmàcies de Blanes es van adherir a la iniciativa de fer Tests d’Antígens Supervisats i comunicar els casos positius a les autoritats sanitàries. En aquests establiments s’hi ofereix la possibilitat de fer-se les dues modalitats de prova (TAS o prova d’automostra segons els criteris de Salut Pública). Durant els primers dies de la nova mesura, el nombre de proves que s’hi realitzaven cada dia oscil·lava entre les 15 i les 20 de mitjana. Ara bé, des de la setmana passada, quan es van reprendre les classes, les farmàcies deBlanes han registrat un increment notable do Aquests procediments es duen a terme sempre després que les autoritats sanitàries han notificat a les famílies dels alumnes de classes on hi ha algun positiu -a través dels respectius centres escolars-, que cal corroborar si l’infant s’ha contagiat o no de covid.