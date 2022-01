El gremi hoteler de Lloret de Mar ha patit una nova sacsejada en un context en què la crisi derivada de la pandèmia posa entre les cordes els empresaris del sector. L’hotel Don Juan, ubicat al municipi i un dels establiments més grans de tot Catalunya amb 819 habitacions, passarà ara a ser gestionat per la companyia hotelera Fergus Group -propietat de l’empresari mallorquí Pep Cañellas- que entra així a operar a la Costa Brava. Lloret és el destí turístic de les comarques gironines que compta amb una oferta hotelera més extensa i, inclús, una de les més grans de Catalunya.

El canvi de gestió de l’hotel Don Juan no és l’únic que s’ha produït recentment entre el sector hoteler de Lloret. A principis de gener, aquest diari ja va informar que un fons internacional -Sixth Street- havia comprat l’Hotel Santa Rosa del municipi. L’establiment és de quatre estrelles com el Don Juan, però presenta unes dimensions considerablement inferiors; 129 habitacions. En aquest cas serà Pierre & Vacances -que ja es fa càrrec d’altres hotels a la costa catalana- qui n’assumirà la gestió. El passat mes de desembre l’alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, alertava en una entrevista al Diari de Girona la seva preocupació pel futur del gremi en un context pandèmic que s’anava allargant. «Aquest hivern, em fa patir el futur d’alguns hotels que tenen una situació financera delicada», va dir, després de compartir que fins al moment havien «anat aguantant».

Obres i canvi de nom

Al llarg de tota aquesta temporada i fins a l’hivern que ve, Fergus mantindrà el nom «Hotel Don Juan» a l’establiment de Lloret. Després, la companyia té previst reformar les instal·lacions del macro complex per adaptar-les a la marca pròpia. Unes obres que haurien d’estar enllestides el 2023, perquè l’establiment pugui començar a operar sota el nom de Fergus. L’hotel es va reformar per última vegada el 2017, amb una inversió que superava els 3 milions d’euros. La inversió va servir per actualitzar l’edifici principal de l’establiment. Ara, Fergus Group preveu incidir en arreglar la resta d’immobles del complex hoteler per obtenir una reforma completa.

50è aniversari de l’hotel

El canvi de gestió d’aquest allotjament es produeix coincidint amb el 50è aniversari de la construcció de l’Hotel Don Juan que, tot i canviar de gestió, continuarà sent propietat de Don Juan Hotels i explotada a través de la societat Hotel Blanco Don Juan, presidida per l’empresari Juan Aceña Puig i amb una plantilla de 180 treballadors. La companyia manté en principi l’operativa i titularitat de l’hotel Don Juan Center, també a Lloret de Mar.

La incorporació d’aquest hotel a Fergus Group, segons explica el propietari Pep Cañellas, suposa una demostració de «la capacitat del nostre grup humà i empresarial per seguir creixent i diversificant l’oferta en diferents zones geogràfiques». A més, l’empresari mallorquí agraeix a «don Juan Aceña i a la seva família, la confiança que han dipositat en Fergus per a la gestió a llarg termini un actiu tan important». Amb la gestió d’aquest hotel a Lloret de Mar, Fergus torna a Catalunya. La companyia va deixar d’operar-hi el 2017, després de separar-se dels antics socis de la cadena -Joan Pascual y Enrique Hernández Olivella- que van crear junts la companyia Alegría Hotels quedant-se amb vuit establiments i més de 1.000 habitacions que fins aleshores tenies a mitges.