El Tribunal de Roma asseurà al banc dels acusats la setmana vinent el presumpte responsable de matar un jove italià en una discoteca de Lloret de Mar el 12 d’agost de 2017. El judici havia de començar ahir, però el tribunal va ajornar la vista per un problema d’agenda i finalment se celebrarà dilluns vinent.

El principal implicat estava en presó provisional a Roma des del juny, però va ser alliberat el 22 de desembre. Segons va explicar ahir Quim Boadas, advocat i representant de la Fecasarm i Spain Nightlife, que a Girona està personada com a acusació popular, el tribunal va declarar l’empresonament nul de ple dret. «És estrany, però com que ha anat tot molt ràpid és molt possible que no li hagin respectat algun dret fonamental a l’hora de posar-lo a la presó», va assenyalar Boadas.

Els fets que seran jutjats van tenir lloc a la discoteca St. Trop de Lloret la nit del 12 d’agost de fa prop de cinc anys. El jutjat d’instrucció 4 de Blanes va decretar per l’acusat presó provisional i va estar quatre anys entre reixes. La instrucció del cas, tanmateix, va allargar-se i el juny passat l’Audiència de Girona va haver-lo d’alliberar perquè havia arribat al límit permès per la llei d’enjudiciament criminal. En tot cas, ja hi havia data de judici, que s’havia de celebrar el novembre a l’Audiència amb jurat popular. Llavors, abans de la data del judici, l’acusat va marxar a França a renovar documentació i a la frontera amb Alemanya va ser extradit a Itàlia, que havia emès una Ordre Europea de Detenció, escudant-se en el fet que la víctima era italiana. En aquests moments hi ha obert un conflicte jurisdiccional entre ambdós estats, ja que tant Itàlia com Espanya han instruït la causa de manera paral·lela, i de moment l’Audiència de Girona ha suspès la vista a l’espera que l’agència europea Eurojust es pronunciï sobre qui té competències.

En canvi, Roma té previst començar el judici contra l’acusat el pròxim 24 de gener. Boadas, però, és prudent sobre la celebració de la vista: «ja veurem si es presenta», va subratllar. S’enfronta a cadena perpètua per presumptament haver propinat una puntada de peu al cap al jove italià, que tenia 25 anys. El segon acusat, que també està en llibertat, hauria impedit que dos amics de la víctima li prestessin socors, segons les acusacions. L’acusat és professional de lluita lliure.

La Fecasarm no s’ha pogut personar a la causa en el procediment italià per un problema de terminis. «Hem intentat ser acusació particular a través de l’associació europea de l’oci nocturn però no hem tingut prou temps», indica. En tot cas, Boadas indica que si el processat s’acaba jutjant a Itàlia i és condemnat a cadena perpètua, «em semblarà bé»: «Aquesta és l’única manera d’escarmentar, potser si hagués sabut que podia passar-se tota la vida a la presó s’ho hauria repensat», va dir.

A Girona, la família de la víctima i la Fecasarm demanen 24 anys de presó al principal acusat per assassinat amb traïdoria. Pel un segon acusat, a qui fan còmplice del crim, en demanen 12 anys i mig. La defensa del principal acusat, en canvi, assegura que va ser un homicidi imprudent, i que no pretenia matar el jove.