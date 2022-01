Un acusat de robar en un habitatge d’Hostalric està pendent que el jutgin des de fa prop de deu anys, quan va tenir lloc l’incident. La secció tercera de l’Audiència de Girona l’havia de jutjar ahir, després d’haver suspès la vista en diverses ocasions anteriorment per incompareixença del processat. En aquesta ocasió, no es va presentar i va al·legar que estava ingressat a l’hospital, però no va justificar-ho davant l’òrgan judicial.

L’acusat, que ha estat condemnat fins ara a 13 condemnes per robatoris amb violència, vuit de les quals van declarar-se fermes el 2003. Ha estat condemnat a penes d’entre sis mesos i dos anys i tres mesos de presó. L’última és del 2006. Gran part de les condemnes les van imposar els jutjats penals de Terrassa, i dues més són de l’Audiència de Barcelona. Segons assenyala la fiscalia al seu escrit d’acusació, entre les onze del matí i les tres de la tarda del 27 de novembre de 2012, el processat va entrar a la força en un habitatge situat al carrer Higini Negre d’Hostalric trencant la porta «amb l’objectiu d’obtenir un benefici il·lícit patrimonial». De l’interior del domicili va endur-se diverses joies, rellotges, aparells de fotografia, un ordinador i també un abric de pell, entre altres objectes de valor. Tot plegat ha estat valorat pericialment en 9.123 euros. Els danys a la porta principal també s’han valorat en 110 euros. Per tot plegat, la fiscalia el fa responsable d’un delicte de robatori amb violència a casa habitada, i li aplica un agreujant de multireincidència, que fa que la pena sol·licitada sigui de set anys de presó. També pretén que pagui els costos del judici i una indemnització de 9.123 euros pels objectes sostrets que la propietària no ha pogut recuperar. D’altra banda, la secció quarta havia de jutjar un cas d’abús sexual a menor de setze anys que també es va suspendre. Segons l’acusació, els fets van tenir lloc el 2018 a Girona. L’acusat hauria realitzat en diverses ocasions tocaments a la filla menor d’edat de la seva parella. Per aquests fets l’acusació pública li demana cinc anys de presó. Ambdós judicis s’hauran de tornar a assenyalar pels pròxims mesos.