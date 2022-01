Lloret de Mar promociona aquests dies els seus atractius turístics a Fitur, la principal fira turística d’Espanya. Elizabeth Keegan, gerent de Lloret Turisme, destaca l’oportunitat que representa la fira. «Hem pogut presentar les novetats i també traslladar la nostra intenció de realitzar una campanya de comunicació i relacions públiques en mercats internacionals com són el de França, Regne Unit i Benelux per donar a conèixer l’actualització de la destinació i traslladar un missatge de seguretat i tranquil·litat».

Durant aquests dies Lloret Turisme esta duent a terme entrevistes amb operadors turístics nacionals i internacionals i col·laboradors per presentar les novetats previstes per a aquest 2022. En línies generals, continuarà impulsant productes turístics ja molt consolidats a la destinació com són el familiar, l’esportiu o el turisme de negocis i congressos. A més, enguany s’inicia l’estructuració del producte LGBTI amb l’objectiu d’aglutinar i donar visibilitat a l’oferta de la destinació en aquest segment i s’aprofitarà el marc de la fira per fer una enquesta de diagnosi inicial a l’espai Fitur LGTBI+.

Una altra de les propostes destacades en l’àmbit del producte familiar i gastronòmic és la tasca que s’està duent a terme conjuntament amb la Fundació Alícia per «crear un segell de restauració infantil saludable basat en els criteris de menjar saludable i bo».

Pel que fa als eixos estratègics, Lloret desenvoluparà un primer pla d’accions vinculat amb el Pla de sostenibilitat turística 2021-2023 i, aquest primer trimestre, també es durà a terme un Programa de Transformació Ètica i Sostenible per a la destinació que permetrà a les empreses participants poder implementar els seus Plans de Sostenibilitat amb mentories a càrrec de professionals del sector. A més Lloret de Mar també participa en el projecte europeu Greentour com a destinació pilot.

Jaume Dulsat, alcalde de Lloret de Mar, explica que «la col·laboració publicoprivada ha estat la nostra principal fortalesa en aquest difícil context pandèmic i la valoració de l’oferta de la destinació en productes com el familiar, esportiu i MICE és molt alta». «L’any passat vàrem treballar la digitalització i enguany la sostenibilitat, dos eixos prioritaris per mantenir la nostra competitivitat turística i poder accedir als fons econòmics europeus que ens han de permetre consolidar el nostre projecte d’actualització de la destinació», afegeix.

Recuperació del mercat

Aquest 2021 Lloret de Mar va rebre un total de 554.337 viatgers i 2.013.765 pernoctacions,unes xifres encara allunyades dels 1.303.651 viatgers i 5.801.478 pernoctacions del 2019. L’alcalde de Lloret de Mar asssegura que «aquests dies hem copsat que la intencionalitat i motivació de viatge hi és i esperem que la recuperació de la mobilitat permeti anar recuperant el mercat internacional».