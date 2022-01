Entre els murmuris dels qui ahir feien el pelegrinatge anual des de Tossa de Mar fins a l’església dedicada a Sant Sebastià de Santa Coloma de Farners, acompanyant el Pare Pelegrí, destacaven els comentaris sobre la velocitat que havia adquirit la marxa. Un recorregut que sol arribar a la primera parada, Terra Negra, als volts de les 10 h del matí i que enguany, hi va passar quan eren gairebé les 11 h. Allà, esperaven per adherir-se al grup un centenar de persones que s’hi havien anat acumulant des d’abans de les 9 del matí.

A Terra Negra, alguns d’aquests matiners gaudien d’un bon esmorzar a base de botifarres i altres carns cuites amb petits focs de llenya improvisats a terra. Dos homes, Benhard Felber (69) i Josep Maria Puig (88), hi havien portat vi i aliments de producció pròpia com olives o carns macerades; un ritual que per tots dos s’ha convertit en una tradició des de fa anys. Felber, d’origen alemany amb negoci a Tossa, fa els 40 quilòmetres sencers de recorregut i Puig, de Llagostera i també amb negoci a Tossa, prepara l’esmorzar per compartir aquest moment.

El Pare Pelegrí -que aquest 2022 és el tossenc Andreu Puig i Tibbs de 55 anys, xofer de maquinària de construcció, solter i amb un fill- es va desvelar com sempre a les 7 h del matí a l’església de Sant Vicenç, prosseguint amb una processó per la vila acompanyada de torxes i la pujada pel bosc fins al primer avituallament: Terra Negra.

Amb l’arribada de la comitiva a l’indret, el Pare Pelegrí va esmorzar com és tradició sota el pi i, després, es va enfilar damunt la roca des d’on va cridar fins a tres vegades «Ei, hi sou tots?». Com és habitual, la multitud contestava cada vegada amb un «sí» a l’uníson.

Puig va aprofitar l’avinentesa, després de la pregària, per recordar a tothom l’escenari pandèmic en el qual se celebrava el «Vot del Poble» i va instar als participants a fer ús de la mascareta en tot moment i a mantenir la distància de seguretat. Dos requisits que l’organització va vetllar durant tot el dia per fer complir.

Pocs devots

D’allà, el seguici va continuar la marxa fins a la següent parada: el Molí de la Selva. És el punt on es fa el recompte de participants. La xifra exacte no es va poder saber fins força tard -als volts de dos quarts de dues del migdia- a causa del ritme dels devots i les devotes.

Enguany, tot i el bon temps que va acompanyar la jornada, només van fer el recorregut 557 persones; de les quals hi havia 38 descalços (22 dones i 16 homes) i 519 calçats (265 dones i 254 homes). Una de les causes més plausibles sobre la poca participació és l’impacte de la sisena onada de la Covid-19, amb confinaments per casos positius.

L’última edició en què hi van poder haver pelegrins va ser el 2020, coincidint amb el temporal Gloria. La neu i el fred no van aturar les 763 persones que s’hi van sumar. L’any passat, la xifra de participants va ser mínima perquè hi havia confinament municipal a Catalunya, però Tossa va decidir tirar endavant el pelegrinatge. En aquell moment, la Generalitat va multar els sis pelegrins per desacatar la normativa i aquests la van recorrer alegant que era «un motiu inajornable». Un procediment que encara està en tràmit a l’espera de poder resoldre’s.

Com marca la tradició, fins ahir a les 7 del matí -en la seva entrada a l’església de Tossa- eren pocs els que coneixien qui seria el Pare Pelegrí. Una descoberta que va fer canviar el plans de persones com en Fèlix Gascón, cosí de l’Andreu, que havia de fer l’acompanyament a la família en cotxe i va decidir fer el recorregut a peu.

La decisió de qui serà la persona assignada per complir el «Vot del Poble» es comunica pels volts de Nadal. El síndic del Pare Pelegrí i regidor de l’Ajuntament de Tossa, Joan Antoni Hervías, va confessar ahir que des que ocupa aquest càrrec ara fa set anys «ningú no ha dit que no». I va afegir, «no dubten ni un segon en dir que sí, ho espern amb molta fervor». La gran majoria dels Pares Pelegrins «ho fem -Hervías també va ocupar el càrrec en una edició- per una promesa particular que hem fet cadascú», va admetre.

Aquesta tradició es repeteix cada 20 de gener com a promesa del poble a Sant Sebastià per haver erradicat la pesta a Tossa de Mar fa més de 500 anys. Durant els 40 quilòmetres que dura el recorregut, se sent la veu de diversos filigresos que van recitant el rosari. Ahir, el pelegrinatge va acabar a quarts de 10 h de la nit quan la comitiva va arribar a l’església.

El Pare Pelegrí fa avui el camí de tornada desfilant els 40 quilòmetres que va resseguir ahir de Tossa a Santa Coloma. Com és habitual, ho fa amb un seguici més reduït que a l’anada. La processó serà rebuda a l’església de Sant Vicenç amb els carrers plens de torxes i ciris per celebrar l’arribada de tota la comitiva.