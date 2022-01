L’Ajuntament d’Arbúcies ha destinat un total de 365.179,48 euros a l’escola Dr. Carulla en els últims quatre anys amb l’objectiu de millorar i posar al dia un edifici que té més de 40 anys. Els principals treballs que s’han realitzat al centre des del 2018 són la rehabilitació de tres lavabos, així com la substitució de radiadors, nova instal·lació de biomassa. També s’hi ha fet inversions més modestes com ara la substitució d’utensilis i mobiliari per la cuina o la col·locació de sorrals nous per a l’alumnat, com també diversos treballs de pintura a les aules. Aquest 2022 està previst que es reformi un quart lavabo i es substitueixin de les persianes de per garantir l’eficiència energètica a les aules.