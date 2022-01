La majoria d’actes de la Setmana per la Pau 2022 a Blanes que s’havien de celebrar des d’ahir fins el proper divendres, 28 de gener, es faran en format virtual. La decisió es van prendre ahir, després de veure l’evolució que està tenint la pandèmia, amb un augment dels contagis que manté confinades moltes persones preventivament, mentre que d’altres han donat positiu per Covid i, per tant, tampoc poden sortir de casa.

L’únic acte que es farà de manera presencial –llevat que en última instància també es prengui la decisió d’ajornar-ho per motius sanitaris- és la IV Marxa per la Pau 2022 que tindrà lloc divendres vinent. L’activitat començarà a les 8 del vespre davant la Biblioteca Comarcal, i farà un recorregut que finalitzarà davant l’edifici consistorial després de fer diverses aturades. Durant la ruta, aquestes aturades serviran perquè es puguin llegir poesies, textos al·lusius al pacifisme i la no violència, i inclús hi ha hagut ocasions en què s’han fet intervencions musicals. Comptarà amb la participació de representants de les diverses esglésies de diferents creences i sensibilitzats religioses seguides a Blanes, i estan convidades a assistir-hi totes les persones que vulguin sumar-se al mateix objectiu que persegueix la marxa: sensibilitzar i reivindicar la pau com l’únic mitjà per resoldre conflictes. La resta d’actes -la presentació del IV Calendari Interreligiós de Blanes 2022, la presentació de l’Agenda Llatinoamericana 2022, i la lectura del Manifest per la Pau- es podran seguir en línia des de la plataforma zoom. A la web de l’ajuntament es poden localitzar els corresponents enllaços. La Setmana per la Pau de Blanes està organitzada pel Servei de Primera Acollida de l’Àrea d’Acció Social, Igualtat i Nova Ciutadania, la Comissió de Cooperació, Solidaritat i Cohesió Social, i la Taula de Comunitats Interreligioses de Blanes, i compta amb el suport de diverses institucions.