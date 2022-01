La Policia Nacional ha detingut un home que feia sextorsió a víctimes amb qui contactava per Internet amb ofertes falses de feina. Segons informen en un comunicat, l'extorsionador aconseguia dades de les víctimes i, després, les amenaçava assegurant que un amic li havia facilitat imatges i vídeos de contingut sexual. El xantatge consistia a convèncer les víctimes perquè li fessin videotrucades sexuals o li enviessin imatges si no volien que difongués el suposat material que tenia. La Policia Nacional ha relacionat el sospitós amb almenys 20 denúncies. Les amenaces les feia des de diferents ubicacions de la comarca de la Selva.

La investigació va començar amb una denúncia interposada a Ferrol. Els investigadors van poder comprovar que era el mateix modus operandi utilitzat en una vintena de casos de sextorsió.

El sospitós aconseguia el telèfon de les víctimes a través d'un primer contacte amb l'excusa d'una oferta de feina. D'aquesta manera, obtenia dades i informació d'elles que, més tard, utilitzava per fer més creïble l'amenaça quan hi contactava des d'un altre número de telèfon. Aleshores, les extorsionava o amenaçava assegurant que tenia imatges o vídeos de caràcter sexual que un amic li havia fet arribar amb l'objectiu d'arruïnar la seva reputació difonent-les per xarxes socials.

En aquest punt, l'extorsionador proposava no penjar-les si, a canvi, les víctimes accedien a fer videotrucades de contingut sexual o li enviaven més imatges.

Els investigadors del grup UDEV-delictes tecnològics de Girona i el grup UFAM de Ferrol van aconseguir identificar i detenir la persona que suposadament utilitzava el terminal de telèfon des d'on es feien les amenaces.

Aquesta modalitat delictiva anomenada sextorsió és un tipus de xantatge que s'ha desenvolupat els darrers anys a través d'Internet i que consisteix a amenaçar les víctimes amb la revelació de fotos, vídeos o informació íntima obtingudes sense consentiment. A canvi, l'extorsionador pot sol·licitar diners o imatges de contingut sexual, com en aquest cas.

Amb la detenció del sospitós, la Policia Nacional dona per tancat un cas de cibercrim i, al comunicat, remarquen que contribueix a eliminar la sensació d'impunitat dels extorsionadors que s'amaguen darrere l'anonimat i atempten contra la intimitat de les víctimes.