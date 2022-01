Lloret de Mar ha aconseguit reduir la sinistralitat al municipi en gairebé un 45% respecte al 2019. Segons dades facilitades per la Policia Local, també han baixat els ferits greus per accident; el 2021 hi va haver 99 ferits lleus i 5 de greus, mentre que el 2020 hi va haver 76 ferits lleus, 10 de greus i 1 mort.

Una de les vies on es calcula que ha disminuït més la sinistralitat (un 53%) és l’avinguda de Blanes, una de les principals vies que creuen el municipi. L’Ajuntament de Lloret ho atribueix a la instal·lació d’un radar que es va posar en funcionament l’1 de juliol de l’any passat. L’aparell se suma al control semafòric habilitat el novembre del 2020.

Polèmica pel radar

Aquest radar de l’avinguda Blanes, que limita la velocitat de la via a 40 km/h, ha generat polèmica al municipi després que alguns lloretencs i lloretenques hagin acusat l’Ajuntament d’haver-lo col·locat amb afany recaptatori. El regidor de Seguretat Ciutadana ho va negar ahir valent-se de les dades de sancions: «amb el nou radar s’ha sancionat un 0,4% de vehicles que han circulat pel tram». Sais va afegir que «abans d’instal·lar -lo, la majoria de vehicles hi passaven a uns 85 quilometres per hora», el doble de la velocitat permesa en aquesta via des del 2002.

Pel que fa a les actuacions de la Policia Local el 2021, van augmentar un 2,6 respecte el 2019 es va incidir especialment en matèria de Seguretat Ciutadana per mirar de revertir problemàtiques a l’alça com la d’ocupacions d’immobles, cultius il·legals o accions incíviques al carrer derivades de l’oci nocturn.

En aquesta línia, el regidor de Seguretat Ciutadana, Jordi Sais, va explicar que el 2021 es va augmentar el patrullatge dissuasiu. I el sotsinspector en cap de la Policia Local de Lloret, César Martínez, va assegurar que amb una plantilla d’uns 100 agents «s’ha hagut de fer un esforç de planificació per distribuir els recursos a les zones urbanes on cal més vigilància». En concret, el 30,2% dels efectius es van destinar al nucli antic i l’11,5% a les urbanitzacions.

A banda, van baixar les actes aixecades per conflictes en establiments públics, a la via pública, furts o robatoris. I, en canvi, s’ha registrat un augment de les actes aixecades per ocupacions en immobles o relacionades amb la violència masclista. Un augment que el sergent Joan Ignasi Garcia va atribuir ahir a «les restriccions a causa de la covid i al toc de queda nocturn».

Augmenten les detencions

Pel que fa a les detencions, el 2021 es van incrementar en un 5% respecte a l’any 2019, malgrat haver-se reduït el nombre d’atestats penals en un 17%. L’alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat, va atribuir aquesta dada a «un augment en l’efectivitat de les actuacions policials i no a un increment de la delinqüència al municipi».

Dulsat va recordar que a nivell policial el 2021 va ser un any complicat perquè la Policia Local va haver de fer complir a l’estiu el toc de queda imposat per la Generalitat de Catalunya «amb la complexitat que això comporta en una destinació turística com Lloret». L’alcalde va destacar que ho va dificultar «el volum d’estrangers que no sempre estaven al cas de les restriccions que canviaven cada setmana».