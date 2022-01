El plenari de Blanes (Selva) demanarà a la Generalitat que declari la desembocadura de la Tordera com a reserva natural parcial. La tinenta d'alcalde de Medi Ambient del municipi, Marina Vall-llosada, ha detallat que «per primera vegada» els ajuntaments de Malgrat de Mar (Maresme) i Blanes coincideixen en la necessitat de planificar i gestionar de forma coordinada les accions en aquesta zona natural i també treballar perquè el Govern ho declari com a reserva natural. Ara fa dos anys, amb el temporal Gloria, la llacuna litoral que hi ha a la desembocadura va incrementar la superfície i això ha suposat que l'espai sigui «òptim» per ser «un punt d'escala migracional» de les aus.

La desembocadura del riu Tordera a Blanes és un espai integrat en el Pla d'Espais d'Interès Nacional (PEIN) de Catalunya i forma part de la xarxa Natura 2000 pel valor ecològic i ambiental que té. Es tracta d'una zona humida on habiten diverses espècies protegides com ara la tortuga de rierol o la reineta. Aquest valor, però, ha crescut de forma exponencial a causa del temporal Gloria que va tenir lloc a finals de gener del 2020. El temporal ha fet possible que la llacuna litoral que hi ha a la desembocadura hagi crescut de forma exponencial. Es tracta d'una zona d'aigua aïllada del mar per una barrera de sorra i còdols. Després del temporal s'ha estabilitzat aquesta nova barrera, mantenint la nova extensió aqüífera.

Amb aquest canvi, el delta de la Tordera s'ha transformat en una zona «òptima» per a la nidificació d'aus i fauna salvatge, tal com ha recordat la tinenta d'alcalde de Medi Ambient de Blanes, Marina Vall-llosada. Segons la tinenta d'alcalde, aquesta distinció ha estat reconeguda per diverses administracions i entitats. Per això el consistori ha decidit «no donar més l'esquena» a la desembocadura de la Tordera i actuar per garantir-ne la protecció natural. De fet, Vall-llosada ha assegurat que l'Ajuntament de Blanes i el de Malgrat de Mar coincideixen en la necessitat de coordinar-se en la planificació i actuació per preservar aquest espai natural.

Ara, el consistori blanenc vol que el Govern s'involucri en la preservació natural d'aquest espai declarant la desembocadura i les rodalies com a reserva natural parcial. Per Vall-llosada, aquesta declaració ajudarà a garantir que el delta de la Tordera es converteixi en una «escala migratòria» de les aus i fauna salvatge. Abans del Gloria, en el delta s'hi podien veure de forma habitual bernats pescaires, martinets de nit i blauets. Ara, s'hi veuen flamencs, àguiles pescadores o xatracs grossos de forma més freqüent.