L’Ajuntament de Blanes preveu tenir enllestides les obres del nou espai polivalent del teatre a l’estiu del 2023. El pressupost que destinarà el consistori a la reforma d’aquests baixos del teatre és de 600.000 euros.

El consistori ja ha presentat l’avantprojecte a les entitats i les formacions amb representació municipal després de recollir algunes de les idees que s’han recollit en els últims mesos. Com a resultat, el govern municipal ha ideat un espai amb dues sales d’assaig el màxim de polivalents possibles i amb l’aïllament acústic adequat i la instal·lació d’un cafè-teatre per a espectacles de petit format.

La remodelació afectarà a l’actual sala d’assaig i l’antic bar que hi havia al teatre. Amb la reforma de l’espai el govern local també aprofitarà per dignificar la font gòtica del segle XV que hi ha davant del teatre. Es tracta de l’element arquitectònic civil més ben conservat del gòtic a Catalunya. La font està inclosa a l’Inventari de Patrimoni de Catalunya i és un dels símbols més reconeguts al municipi.