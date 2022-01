L’exalcalde de Vilobí entre 2003 i 2007, Joan Busquets, ha estat condemnat a tres anys de presó per afavorir les seves empreses en la licitació de diverses obres al municipi. Durant la vista d’ahir a l’Audiència de Girona va admetre que durant el 2009 va adjudicar diverses obres públiques a empreses vinculades amb ell, i que ho va fer via decret per evitar fer concursos públics.

Busquets no haurà d’entrar a la presó després d’haver arribat a un pacte amb la fiscalia, que li ha rebaixat la pena gràcies a una atenuant de dilacions indegudes pel temps que el cas ha trigat a jutjar-se. L’acord de conformitat també inclou que l’exbatlle pagui multes per valor de 1.080 euros, i li impedirà exercir un càrrec públic durant 5 anys i 9 mesos.

La secció quarta va dictar la sentència oralment després que Busquets admetés els fets descrits per la fiscalia. Cap de les parts va anunciar la seva intenció de recórrer la condemna, pels quals el veredicte ha esdevingut ferm.

Busquets va cometre irregularitats en les obres de connexió de la xarxa d’aigua potable entre Salitja i Vilobí. L’exalcalde va resoldre per decret d’alcaldia el juny de 2009 licitar els treballs sense contractació pública. En comptes d’això, va utilitzar el procés negociat sense publicitat, i de les tres empreses que va proposar, dues estaven directament vinculades a ell: d’una n’era administrador solidari i de l’altra conseller delegat.

Inicialment, el batlle va adjudicar les obres via decret d’alcaldia el 31 d’agost a una de les empreses amb les quals hi tenia vinculació, però el 7 d’octubre va anul·lar el contracte també via decret al·legant que «l’adjudicatari no havia comparegut per formalitzar el contracte dins els terminis». Tampoc va presentar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. Així doncs, finalment l’obra es va adjudicar a l’única empresa amb la qual Busquets no hi tenia relació.

L’exbatlle també va intentar afavorir els seus negocis en la segona fase de les obres del pavelló de Sant Dalmai. Tal com ha reconegut Busquets, va fragmentar les obres en tres parts per evitar fer un contracte públic amb publicitat. En l’última de les obres va adjudicar l’empresa de la qual era administrador solidari. A més, aquesta empresa ja tenia vinculació amb Busquets a través d’una UTE (unió temporal d’empreses) amb una mercantil a càrrec d’un tercer que també era administrador solidari d’una altra constructora juntament amb Busquets.

L’acusació pública conclou que «en tot cas, les tres empreses adjudicatàries van subcontractar empreses de titularitat de l’investigat per fer les referides obres». A més, ho va fer tot i haver firmat el 2007 una declaració oficial on assegurava que no tenia cap incompatibilitat entre la seva funció d’alcalde i la seva activitat com a administrador solidari d’aquestes mercantils.

Inicialment, la fiscalia li demanava cinc anys de presó, 18 anys d’inhabilitació per càrrec públic i multes per valor de 14.400 euros per un delicte continuat de prevaricació, un delicte continuat de falsedat documental i un delicte de negociacions prohibides.

Tot i que Busquets no entrarà a la presó, la fiscalia ha imposat condicions que podrien capgirar la situació en cas d’incompliment. Així doncs, haurà de pagar 2.700 euros més de multa i no cometre cap delicte durant almenys quatre anys.