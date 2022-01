L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners destinarà 100.000 € en tasques de millora al pavelló de La Nòria a través dels pressupostos participatius. L’arranjament del complex ha estat la proposta més votada (de les 12 que hi havia) pels ciutadans colomencs i en el procés hi han participat 723 persones. Les tasques de millora a La Nòria han rebut 244 vots (33,7 %) i l’actuació principal serà el canvi del paviment de la pista, seguit de l’adequació de tanques del voltant del terreny de joc per a la disputa de partits d’hoquei patins. Si el pressupost d’aquests dos treballs no arriba els 100.000 euros també s’adequarà la il·luminació, el marcador electrònic i una posada a punt dels vestidors.

Els pressupostos participatius són un mecanisme de participació ciutadana que té com a objecte implicar els veïns i veïnes pel que fa a l'execució d'actuacions per millorar Santa Coloma. La segona proposta més votada va ser la millora i actualització del pati d’educació infantil de l’Escola Castell de Farners (222 vots). Les altres van ser la il·luminació del camí del parc Sant Salvador fins al balneari (192), parc infantil a la Llar d'infants La Mainada (180), adequació de l'espai de socialització per a gossos de Can Malladó (135), instal·lació d'una marquesina a l'accés al pati de primària de l'Escola Sant Salvador d'Horta (105), adequació de la pista de bàsquet de Can Malladó (101), ampliació i millora del parc de cal·listènia del parc de Sant Salvador (100), millora del pati de la Llar d'infants El Tabalet (91), arranjament de l'espai de darrera l'arxiu històric comarcal per crear l'Espai Francesc Rosquellas, dedicat a la ratafia (80), millora de la zona de l'aparcament de l'Institut i del Centre de Recursos Pedagògics (63) i escala d'accés a l'Escola Castell de Farners (53). El termini per presentar propostes va estar obert les últimes setmanes a través d'un sistema de votació popular online i presencialment i el dissabte passat es va fer el recompte dels vots dipositats a les urnes.