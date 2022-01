Un cotxe s'ha estimbat per un talús aquesta matinada mentre circulava per la carretera que va de Llagostera a Tossa de Mar. El succés ha tingut lloc a les 5.35 hores al quilòmetre nou de la GI-681 en sentit sud, situat al terme municipal de Tossa. El conductor ha perdut el control del vehicle i ha sortit de la via. Tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques han acudit al lloc dels fets. El conductor ha pogut sortir del vehicle i ha rebutjat l'assistència mèdica.