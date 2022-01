L’exdiputat de Ciutadans per Girona i actual regidor de Tossa de Mar, Alfonso Sánchez, ha decidit afiliar-se al PP després que a principis de l’any de passat es donés de baixa de la formació taronja. En un comunicat, Sánchez defensa el canvi perquè «Catalunya i el conjunt d’Espanya necessiten un govern sensat, moderat i lleial als valors constitucionals» i que «el PP, amb Pablo Casado al capdavant, és l’únic que pot guanyar Pedro Sánchez i les seus socis separatistes». Per la seva banda, el president del PP a Girona, Jaume Veray, celebra la nova incorporació i assegura que «aporta experiència a la feina que s’està fent des de Girona per aportar el nostre gra de sorra al canvi polític a Espanya».

Sánchez va començar la seva trajectòria política a Cs el 2012 i va ocupar diversos càrrecs de responsabilitat. El 2017 va ser triat membre nacional de la Comissió de Garanties de Valors del partit i des del 2019 és regidor a Tossa.