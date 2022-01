Bona part dels ingressos del Centre de Manipulació de la Castanya de Viladrau provenia dels visitants que rebia. La crisi sanitària va afectar durament la seva principal activitat, però van potenciar l’elaboració de peces de fusta de forma artesanal, una activitat que feien de forma complementària i que durant el 2021 ha concentrat el 60% de la seva facturació.

La fusta que extreuen amb la gestió forestal és d’una «gran qualitat», segons el responsable del centre divulgatiu, Joaquim Solé. Bigues, tancats, taules o joguines per a lloros són els encàrrecs que reben i fan de forma personalitzada. «Que no ens en demanin molt perquè no en tenim molt».

Solé explica que el que fan amb la fusta de castanyer no és cap invent. Es basen en el que ja es feia des de fa anys amb aquest material, molt polivalent i d’una gran resistència. Només cal mirar les antigues masies de la zona, amb bigues i tancats d’aquest material. «Té molts tanins, uns pigments que conté la fusta i que fa que es conservi durant molts anys; antigament també servia per tenyir la roba», explica.

Treballen de forma artesanal i adaptant-se a les peticions dels clients. Fins i tot en àmbits que no s’haurien imaginat mai, com ara elaborar peces de fusta per entretenir lloros o barres de suport per espais de cria. «Ens van venir uns clients explicant que compraven la fusta a l’Amèrica Llatina i ens van proposar si els podíem fer el mateix», recorda. I el resultat és un producte amb un preu molt més competitiu perquè la fusta és de km 0.

«Que ningú s’imagini que tallem fusta per fer el negoci, no», adverteix Solé. A banda de tenir el Centre de Manipulació, també es dediquen a gestionar finques de castanyers a partir d’acords amb propietaris. Al Montseny hi ha 4.000 hectàrees de castanyer abandonades. I especifica que no és el mateix podar una castanyeda (formada per castanyers que produeixen el fruit) que una perxada (conjunt de castanyers per produir fusta). Quan es netegen les finques, extreuen fusta que després utilitzen com a material. I d’entre tot l’estoc que recullen, la seleccionen en funció del tipus d’encàrrec que reben.