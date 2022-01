Dijous es va parar in extremis el desnonament d’en Mohammed Kasmi i la seva família, amb quatre menors a càrrec. Els fills de Kasmi tenen edats compreses entre els 7 mesos i els 8 anys. A més, una de les seves filles -de 6 anys- té una discapacitat reconeguda del 37%.

Els sis membres de la família viuen, des de fa dos anys i mig, en una casa ocupada a la urbanització Aiguaviva Park de Vidreres. Dijous agents dels Mossos d’Esquadra s’hi va desplaçar per fer efectiu el desnonament, que finalment es va poder aturar in extremis gràcies al suport d’un grup de veïns i veïnes de la zona i de l’actuació de la plataforma PAH Vidreres.

Abans, vivien en un pis a Tordera que van haver de deixar pequè no podien assumir el lloguer. Mohammed Kasmi assegura que està «disposat a pagar un lloguer social» per l’allotjament que ocupa, però que de moment no se’l concedeixen. Kasmi explica que ha condicionat la casa per fer-la habitable i recalca que «no és cap luxe» i que són allà «per tenir un sostre». Tan ell com la seva parella es troben ara mateix en situació d’atur i cobren la renta garantida.