Un home de 41 anys està en estat crític al Trueta. Va patir una aturada cardiorespiratòria ahir a Blanes, després d’un incident de trànsit que va derivar en una agressió. La Policia Local va detenir el presumpte agressor i s’està investigant si l’atac de cor es previ o posterior a l’agressió.

Els fets es va produir ahir després que el vehicle de la víctima s’estampés contra un altre a Blanes. Després de l’accident de trànsit, el conductor que va ser envestit va agredir l’altre sense aquest segon pogués baixar del cotxe. No obstant això, no es descarta que l’agredit hagués patit un atac de cor previ. El xoc es va produïr a una rotonda de la carretera GI-682 que dona accés a la Costa Brava, a l’alçada del barri blanenc de Mas Florit entre les 4 h i les 5 h de la tarda.

La Policia Local es va traslladar al lloc dels fets després de rebre un avís. El conductor que havia entrat en parada cardiorespiratòria i va haver de ser ates pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que va aconseguir estabilitzar-lo. Després, l’home va ser traslladat a l’Hospital Dr. Josep Trueta de Girona amb helicòpter, on està rebent atenció mèdica..

L’altre conductor, presumpte agressor de la víctima, va ser arrestat i traslladat a les dependències policials de Blanes on se’l van quedar retingut per, segons informen fonts municipals, «prevenció». El presumpte agressor seria un boxejador conegut a la població per ser membre del Club Boxa Blanes.Segons relaten els testimonis, el conductor va baixar del cotxe i va apallissar l’altre home sense que la víctima pogués sortir del seu vehicle.

La Policia Local de Blanes hauria aconseguit localitzar el detingut gràcies a les indicacions dels testimonis. Al presumpte agressor, se li van practicar les proves d’alcoholèmia i drogues després de l’incident. Ambdues van sortir negatives.

Els Mossos d’Esquadra han obert diligències per aquest cas. Quan la Policia Local de Blanes acabi el seu informe, es derivarà el detingut al cos de Mossos i aquest passarà a disposició del jutge de Blanes.