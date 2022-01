Un home va morir ahir en un xoc frontal entre un turisme i un camió a Sant Feliu de Buixalleu. El sinistre mortal va tenir lloc a les 12.56 hores al punt quilomètric 5,8 de la GI-553. Per causes que s’estan investigant, el turisme i el camió van xocar frontalment, i a conseqüència de l’accident el conductor del cotxe, un home de 59 anys, M.V.V., veí de Sant Vicenç de Montalt, va morir. El conductor del camió va resultar ferit menys greu i va ser traslladat a l’hospital Josep Trueta de Girona.

La via va quedar tallada pels dos sentits arran del sinistre mortal. Des de principis d’any ja han mort quatre persones a les carreteres gironines, dues de les quals aquesta mateixa setmana. El dimecres va morir el conductor d’un turisme que va xocar amb tres camions i va quedar atrapat dins el vehicle a l’AP-7, a Agullana. Les altres dues víctimes mortals van tenir lloc el 8 de gener en un accident a la C-63 a Vidreres en un xoc frontal entre dos turismes on van morir tots dos conductors.

També ahir va tenir lloc un altre accident a la província de Girona, tot i que va acabar sense víctimes. Els fets van tenir lloc de matinada, quan un cotxe es va estimbar per un talús mentre circulava per la carretera que va de Llagostera a Tossa de Mar. L’incident viari es va produir a les 5.35 hores al quilòmetre nou de la GI-681 en sentit sud, situat al terme municipal de Tossa i a pocs quilòmetres de l’entrada al municipi. El conductor va perdre el control del vehicle i va sortir de la via, precipitant-se per un talús. Tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques van acudir al lloc dels fets. El conductor va poder sortir del vehicle tot sol i va rebutjar rebre assistència mèdica.

El Gironès encapçala les morts

El 2021 va tancar amb 43 víctimes mortals a les carreteres urbanes i interurbanes gironines, un 21% més que l’any 2019. La província gironina capgira la tendència a la baixa de Catalunya, que l’any passat va tancar amb un 22,3% menys de víctimes mortals a les carreteres.

Segons les dades facilitades pel Servei Català de Trànsit, 13 de les víctimes mortals a les vies gironines van morir en algun punt de la comarca del Gironès, i 11 més a l’Alt Empordà. A més, quasi la meitat (20) pertanyien en algun dels tres col·lectius vulnerables: 9 eren motoristes, 7 vianants i 3 ciclistes.

En total hi va haver 2010 accidents amb víctimes (incloses les mortals, ferits greus i ferits lleus). D’aquestes, 205 van patir ferides greus o van morir. En els últims anys el nombre de sinistres amb víctimes ha disminuït considerablement, i si ho comparem amb el 2010, la baixada és d’un 23%.

Els mesos de l’any amb més víctimes mortals van ser el juliol i l’agost, i no hi va haver cap mes sense almenys dos morts. En 29 dels accidents mortals s’hi va veure implicat més d’un vehicle. Les col·lisions frontals són el tipus de xoc més habitual en accidents amb víctimes mortals. L’any passat va tancar amb 14.

Per últim, 23 de les víctimes anaven dins un vehicle lleuger 10 en una moto o ciclomotor, 7 eren vianants i 3 anaven en una bicicleta.